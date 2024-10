A- A+

ARTISTA Em aniversário da atriz, equipe de Fernanda Montenegro revela desejo: ''teatro no Maracanã'' Atriz, que completa 95 anos, se apresentou para 15 mil pessoas no Parque Ibirapuera, em agosto

Fernanda Montenegro completa 95 anos nesta quarta-feira (16). A atriz recebeu inúmeras mensagens de parabéns de fãs, amigos e colegas de profissão ao longo do dia.

Como não poderia faltar, Fernandona também contou com o carinho de sua equipe. Em vídeo compartilhado nas redes sociais, a Trígonos Produções Culturais, empresa que produz as peças da atriz, e Carmen Mello, amiga, produtora e assistente pessoal da aniversariante, parabenizaram a mesmo e revelaram um desejo do quem a cerca.

"Feliz aniversário Fernanda! Temos sido motivados por você diariamente, a amar a arte em suas diversas manifestações. O importante é manter sempre o olhar no teatro, que é o cerne da esperança. Permita-nos aniversariante, falarmos um pouco do nosso amor constante. Guardamos companheira, uma fantasia desvairada: TEATRO NO MARACANÃ!", destacou a publicação.

Nos comentários, Fernanda agradeceu à equipe, enquanto que outros comentários apoiaram a ideia de uma apresentação da artista no estádio carioca, palco das finais das Copas do Mundo de 1950 e 2014.

"Adorei esta ideia! Vou pedir pra Deus nas minhas orações a Fernanda no Marcanã e entrando para o Guinness Book como a maior peça de teatro de todos os tempos. Recorde de público com lotação máxima", escreveu a escritora Ivy Farias. Já a produtora cultural Julia Ribeiro vociferou: "Teatro no Maracanã".

Em agosto, Fernanda já ensaiou uma apresentação para um grande público ao reunir 15 mil pessoas no Ibirapuera, em São Paulo, para uma leitura de Simone de Beauvoir.

