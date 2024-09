VMA 2024: Anitta é premiada pela 3ª vez consecutiva, em noite de funk brasileiro em Nova York

A- A+

A cantora Anitta conquistou o prêmio de melhor clipe latino, por "Mil veces", entregue no Video Music Awards 2024, na noite dessa quarta-feira, em Nova York. É a terceira vez consecutiva que a brasileira leva a estatueta do astronauta do VMA. Anitta agradeceu aos fãs brasileiros por todo o apoio em sua carreira, e também elogiou os outros astros que concorreram com ela na categoria, como Karol G.

- Primeiro de tudo, quero agradecer a meus fãs que votaram [para a premiação]. Muito obrigada a todos vocês. Quero agradecer a meu país, que sempre me apoia, e é o motivo de eu estar aqui e sempre voltar - disse Anitta, esbanjando no inglês.

Antes de abocanhar mais essa premiação, Anitta subiu ao palco do VMA 2024, apresentando um medley unindo "Paradise" - sua mais nova parceria com Fat Joe e DJ Khaled -; "Alegría", ao lado de Tiago PZK; e ainda bombando o funk brasileiro cantando "Savage funk".





O troféu principal da edição deste ano do VMA ficou com Taylor Swift (que também levou como artista do ano) e Post Malone por "Fortnight". Também foram premiados Sabrina Carpenter por "Espresso" (música do ano); Billie Eilish com "What was I made for?" (vídeo pelo bem); e SZA, com "Snooze" (vídeo de R&B); Lisa e seu "Rockstar" (K-pop); "Human" de Lenny Kravitz (rock), entre outros.

