MÚSICA Anitta lança regravação de hit de Rita Lee feita para abertura de novela Com o produtor Hitmaker, cantora - que será atração do MTV VMA de 2024 - deu toque eletrônico a música de 1979

Esta terça-feira, a cantora Anitta lançou como single uma releitura com pegada eletrônica da balada "Mania de você", um dos maiores sucessos de Rita Lee (1947-2023), que faz parte de seu bem-sucedido LP de 1979. A faixa será o tema de abertura da novela de mesmo título, de João Emanuel Carneiro, que ocupará o horário das 21h da TV Globo a partir do próximo dia 9.

Com apenas 1m31 de duração, a regravação de Anitta contou com a produção de Wallace Vianna, o Hitmaker, frequente parceiro da cantora. Na capa do single, ela fez menção à do disco de 1979 de Rita, com direito a cabelos avermelhados e logotipo tatuado no ombro.

Enquanto isso, Anitta foi anunciada como uma das principais atrações do MTV VMA 2024, ao lado de LL Cool J, Karol G e Shawn Mendes (os dois últimos, atrações do Rock in Rio). Sob o comando de Megan Thee Stallion, o VMA retornará a Nova York, diretamente da UBS Arena, no próximo dia 11, com exibição ao vivo em todo o mundo em mais de 150 países.

Além deles, Benson Boone, Camila Cabello, Chappell Roan, GloRilla, Halsey, Lenny Kravitz, LISA, Rauw Alejandro e Sabrina Carpenter também subirão no palco da premiação para apresentações.

