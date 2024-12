A- A+

K-POP Volta do BTS: Fãs contam os dias enquanto rumores apontam possível atraso para 2026 O último projeto do grupo completo foi o álbum "Proof", lançado em junho de 2022

Desde que anunciaram uma pausa em suas atividades como grupo completo em junho de 2022, o BTS, o maior fenômeno do K-pop mundial, deixou uma lacuna no cenário musical.

Esse intervalo, motivado pelo alistamento militar obrigatório dos sete integrantes, não diminuiu o fervor de seu fã-clube, o ARMY, que agora vive entre a ansiedade pelo retorno do grupo e as especulações sobre um possível adiamento dessa reunião para 2026.

Segundo o allkpop, o CFO da HYBE, Lee Kyung-jun, declarou em um evento para os acionistas da gravadora que as atividades completas do BTS podem ser adiadas para 2026.

"Nós estamos em discussões com os membros no momento para acertar atividades em grupo em 2026. O retorno do BTS como um grupo completo traria muitos lucros para a gravadora, mas acreditamos que o crescimento de outros artistas em popularidade, ao redor do mundo, estão contribuindo cada vez mais para a nossa progressão como empresa", revelou o executivo.

Uma linha do tempo de hiato e trabalho solo

O último projeto do BTS como grupo completo foi o álbum "Proof", lançado em junho de 2022. Na época, a Big Hit Music informou que as atividades do grupo seriam retomadas por volta de 2025, após todos completarem o serviço militar.

Desde então, Jin, o membro mais velho, foi o primeiro a se alistar, em dezembro de 2022, seguido por J-Hope, em abril de 2023. Ambos já completaram suas obrigações militares e estão retomando atividades individuais.

Suga, por sua vez, começou seu serviço em setembro de 2023, atuando como assistente social devido a uma condição médica. Ele deve ser dispensado em 21 de junho de 2025. RM, Jimin, V e Jungkook se alistaram em dezembro de 2023 e atualmente servem no exército regular. A dispensa desses quatro membros está prevista para ocorrer entre 10 e 11 de junho de 2025.

Essa programação tem alimentado a esperança de que o grupo possa retomar as atividades ainda no final de 2025, embora as especulações sobre 2026 ganhem força.

Enquanto o grupo segue separado, cada membro lançou trabalhos solo que dominaram paradas musicais globais. Jungkook, com "Seven", não apenas alcançou o topo da Billboard Hot 100, mas também permaneceu entre as faixas mais ouvidas globalmente por semanas consecutivas.

Jimin hitou com Like Crazy, garantindo uma posição de destaque na Billboard e quebrando recordes como o primeiro artista coreano a alcançar o primeiro lugar da Hot 100 com um lançamento solo.

Já Suga, com seu álbum D-Day, conquistou o segundo lugar na Billboard 200, enquanto RM e J-Hope também impressionaram com seus álbuns Indigo e Jack in the Box, respectivamente, ambos estreando no top 20 da mesma parada.

V e Jin, por sua vez, mantiveram o apelo global com lançamentos que entraram nas paradas de álbuns mundiais, consolidando ainda mais suas trajetórias individuais.

ARMYs na expectativa e futuro do BTS

Nas redes sociais, principalmente no X (antigo Twitter), fãs acompanham ansiosamente as datas de dispensa dos integrantes e criam contagens regressivas detalhadas. Hashtags como #BTS2025 e #BTScomeback aumentaram, reunindo teorias sobre o momento exato do retorno do grupo.

A ausência do BTS como grupo completo não passou despercebida para a HYBE, cuja receita caiu significativamente nos últimos meses. O lucro operacional do terceiro trimestre de 2024 foi 25,4% menor em comparação ao ano anterior, refletindo a ausência do grupo que, em 2022, representava até 65% das vendas da empresa.

Embora os lançamentos solo dos integrantes e o crescimento de outros artistas, como NewJeans, tenham contribuído para amenizar o impacto, o retorno do BTS é considerado essencial para a recuperação financeira da empresa.

Outro obstáculo enfrentado pelo BTS é a divisão entre os fãs. Recentemente, Suga foi multado por dirigir embriagado enquanto servia como assistente social. Embora não haja indicação de que ele deixará o grupo, o episódio causou tensões dentro do fandom, com alguns exigindo sua saída e outros defendendo sua permanência. Essa divisão pode complicar ainda mais o planejamento para o retorno completo do grupo.

Apesar das incertezas, o compromisso dos membros com o grupo permanece evidente. Em setembro de 2023, todos os sete renovaram seus contratos com a Big Hit Music, sinalizando que planejam continuar suas atividades como BTS. Para muitos, isso é uma prova de que a reunião do grupo é uma questão de "quando", e não "se".

Enquanto 2025 continua sendo uma possibilidade, as palavras do CFO da HYBE deixaram claro que o processo de reorganização e preparação pode levar mais tempo do que o previsto. No entanto, com Jin e J-Hope já livres do serviço militar e retomando suas carreiras solo, há esperança de que uma nova fase do BTS comece em breve, mesmo que não com todos os membros.

