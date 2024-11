A- A+

CINEMA Walter Salles fala de Montenegro e semelhanças entre ''Ainda Estou Aqui'' e ''Central do Brasil'' Novo filme do cineasta brasileiro se aproxima dos 2 milhões de espectadores

Perto de superar a marca dos 2 milhões de espectadores nos cinemas brasileiros, "Ainda Estou Aqui" é o filme do momento. No fim de semana, o longa se consolidou como o maior público da bem sucedida carreira do diretor Walter Salles, superando a marca de 1,6 milhão de ingressos vendidos por "Central do Brasil".

Em conversa com O GLOBO sobre o desempenho do novo trabalho nos cinemas por todo país, Salles revela estar muito sensibilizado com a procura do público. Ele comenta ainda as semelhanças entre "Ainda Estou Aqui" e "Central do Brasil", e compartilha um ensinamento que recebeu de Fernanda Montenegro, com quem trabalha nas duas obras.

— Dona Fernanda Montenegro me ensinou, entre tantas coisas, que não temos saída que não passe pelo humano e pelo existencial. Tanto ''Central do Brasil'' quanto ''Ainda Estou Aqui'' são filmes que abraçam essa sensibilidade. Também são filmes em que o drama pessoal e o drama coletivo se sobrepõem. Em ambos, o político é atravessado pelo humano — destaca Salles.

O diretor fala ainda sobre a presença do elemento político nas duas obras:

— A busca do pai em "Central do Brasil" é, no fundo, a busca por um país depois dos anos traumáticos da ditadura e do desgoverno Collor. Da mesma forma, a história de Rubens e Eunice Paiva oferece um retrato potente do país. Daquilo que poderíamos ter, mas também daquilo que somos e queremos ser. Isso está muito claro nesse momento político que estamos atravessando. As evidências estão na mesa, e Eunice Paiva tem muito a nos ensinar.



Estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello, "Ainda Estou Aqui" conquistou o prêmio de Melhor Roteiro no Festival de Veneza e é o representante brasileiro na corrida por uma indicação ao Oscar de Melhor Filme Internacional.

