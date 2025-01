A- A+

PREMIAÇÃO Walter Salles fala sobre disputa do Globo de Ouro: 'um ano muito mais competitivo' 'Ainda estou aqui' concorre nas categorias de melhor filme de língua não inglesa e melhor atriz drama, com Fernanda Torres

Um dos mais renomados diretores do cinema brasileiro, Walter Salles atravessa o tapete vermelho do Globo de Ouro pela quarta vez na noite deste domingo (5). Vencedor por "Central do Brasil" e indicado por "Abril despedaçado" e "Diários de motocicleta", o carioca de 68 anos volta a ter um filme na disputa de melhor longa de língua não inglesa com "Ainda estou aqui", que também está na disputa de melhor atriz drama, com Fernanda Torres.

Diretamente de Los Angeles, o diretor conversa com O GLOBO via e-mail sobre as expectativas para a noite.

— Não nutro expectativas, pelo contrário. Sendo botafoguense, parto do pressuposto de que uma pessoa otimista tem boas chances de estar mal informada (risos) — destaca. — Também percebo que muita coisa mudou da época de "Central do Brasil" para cá. O próprio conceito de “campanha” não existia naquela época. Hoje, existem certos filmes com mais de 40 publicistas, o que seria inimaginável em 1999. Em outras palavras, tenho saudades daquela época (risos).

Feliz e orgulhoso com a torcida brasileira pelo filme, Salles faz questão de lembrar que a vitória não é fácil.

— Quanto às premiações, é importante entender que esse é um ano atípico, muito mais competitivo do que o de "Central do Brasil". Vi vários filmes em língua não inglesa, e muitos são excelentes. O franco favorito desse ano é o filme de Jacques Audiard, "Emilia Pérez", que pode repetir o número de indicaçoes de "Parasita". Mas voltamos à estar nessas premiações, e podemos celebrar esse fato.

O Globo de Ouro acontece a partir das 22h, com transmissão do canal TNT e do streaming da MAX.

