Whitney Houston: segurança que trabalhou por 6 anos com cantora acha que foi inspiração para filme

Whitney Houston pode ter sido uma das cantoras mais aclamadas de sua geração, mas quando David Roberts foi convidado para ser seu guarda-costas, ele não ficou exatamente deslumbrado.

“Whitney Houston, quem é ele?”, o ex-sargento da polícia que virou guarda-costas lembra de se perguntar naquele momento.

Ele passou seis anos protegendo a falecida estrela enquanto ela viajava pelo mundo e acredita que foi a inspiração para o filme The Bodyguard, de 1992, estrelado por Houston e Kevin Costner.

“Foi uma revelação, considerando que venho de uma comunidade agrícola no extremo norte do País de Gales, na Península de Llyn. E lá estava eu, viajando por todos os lugares com possivelmente uma das pessoas mais famosas do mundo, então foi uma experiência muito interessante”, disse o homem de 72 anos, falando de sua casa em Palm Beach, Flórida.

Vinte e cinco anos depois, ele escreveu um livro sobre sua época com a estrela, que morreu aos 48 anos em 2012.

Roberts ingressou na Polícia da Força Aérea Real em 1968 e serviu na Irlanda do Norte antes de ingressar na Polícia do Norte de Gales em 1972.

Mais tarde, foi transferido para a Polícia Metropolitana e concluiu seu serviço em 1988 como sargento, fornecendo proteção a dignitários, visitantes e chefes de estado.

"A voz de um anjo"

Quando Roberts trabalhava para a embaixada americana em Londres em 1988, ele conheceu Houston depois que ela voou para o Reino Unido.

Ele se lembra dela como “uma jovem muito sofisticada, educada, inteligente e tímida”.

“Fiquei singularmente impressionado”, disse ele. “Sua beleza era excepcional, mesmo depois do longo voo de Nova York a Londres.”

Antes da reunião, sua filha o atualizou sobre sua carreira e ele comprou algumas de suas músicas

“Ela tinha a voz de um anjo, claramente”, disse ele. Os dois “se deram muito bem” desde o início.

O trabalho inicial durou três meses, mas depois ele foi convidado para ser o diretor de segurança da viagem ao Oriente Médio.

“Não consigo imaginar uma personalidade requisitada e de alto perfil que seria mais fácil de proteger.”

Ele disse que ela passava a maior parte do tempo em seu quarto de hotel conversando ao telefone com seu então namorado, o comediante Eddie Murphy.

“Ele é tão engraçado fora do palco quanto no palco, ele é um cara legal, eu gosto dele”, disse Roberts.

A vida de uma estrela

Mais tarde, Roberts testemunhou o relacionamento tumultuado de Houston com o cantor Bobby Brown, com quem se casou em 1992 e ficaram juntos por 15 anos.

“É surpreendente para mim que tenha durado tanto tempo”, disse David.

“Na verdade, no dia do casamento todas as pessoas envolvidas na segurança disseram 'tudo bem, pessoal, voltaremos aqui no ano que vem para a festa do divórcio'. “Nós realmente não pensamos que isso iria durar, mas ela provou que todos estávamos errados.”

Quanto ao seu próprio relacionamento com a megastar, ele disse que a conheceu “a tal ponto que havia muito pouca necessidade de conversar quando estávamos em público”.

Eu olhava para ela e sabia o que ela estava pensando e o que queria, ou se estivéssemos no meio de uma multidão ou eu sentisse um puxão nas costas da minha jaqueta, teríamos que ir embora.”

“Há sempre esse nível de sinergia entre o protetor e o protegido”, disse ele. Roberts registrou Houston em hotéis usando o nome de Rachel Marron, a personagem que a artista interpretaria em The Bodyguard.

Contudo, Roberts insistiu que nem tudo no filme é tão fiel à vida real .

No filme, os personagens de Costner e Huston se envolvem em um romance, mas ele insistiu que era “mais um tio legal” para a estrela.

Ameaças potenciais

Quando questionado se ele teria morrido por ela, ele foi inequívoco: “Claro”, disse ele.

“Se eu tivesse feito meu dever de casa errado, se eu estivesse errado na avaliação de ameaças, no gerenciamento ou na preparação de riscos, então sim, eu teria pago por isso.”

E havia muitos riscos a avaliar. Durante a turnê pelo Oriente Médio, Roberts disse que havia cerca de 50 fãs considerados uma ameaça potencial.

“Os fãs obcecados não estavam apenas felizes em vê-la, não apenas felizes por estar na presença dela, eles queriam um pedaço dela, e é aí que fica um pouco entediante na minha perspectiva”, explicou ele.

O custo pessoal

Essa visão do mundo dos megafamosos deixou Roberts se perguntando por que tantos jovens buscam o estrelato. “Ficou evidente para mim desde o início que esse nível de fama é um preço muito caro a pagar.”

Ele disse que o único momento em que conseguia alcançar algum tipo de vida normal era quando estava com amigos e familiares ou em um quarto de hotel. “Caso contrário, nada era normal. ”

Roberts disse que os anos que passou com Houston ao redor do mundo “prejudicaram-no” também.

Quando questionado se estava se referindo aos seus relacionamentos pessoais, ele disse: “Você teria que perguntar a qualquer uma das minhas três esposas, não tenho certeza”.

