"Xou da Xuxa", "Calabreso", "Casca de bala": relembre os melhores memes de 2024

A- A+

Como todo ano, em 2024, os memes dominaram as redes sociais. Por meio de músicas, realities, trends, e até mesmo a inteligência artificial, os conteúdos de humor conectaram assuntos importantes, brincadeiras, entretenimento, e ditaram as principais tendências na internet.

Até mesmo eventos mundiais que marcaram o ano, como as Olimpíadas e o G20, ganharam seus próprios memes. Os lançamentos musicais e no cinema também não ficaram de fora. A internet não perdoou filmes como “Divertida Mente 2”, "Wicked", e "A Substância" não escaparam do humor dos internautas.

Relembre os memes que se destacaram no ano de 2024

"Que Xou da Xuxa é esse?"

Em setembro, uma filmagem gravada há mais de 30 anos ganhou destaque nas redes sociais, e se tornou um dos principais memes do ano. No vídeo, Patrícia Veloso Martins, hoje professora, faz um protesto na fila do programa "Xou da Xuxa".

“Eu cheguei aqui três horas da madrugada, isso não pode acontecer. Deixaram o moço entrar e as crianças ficaram. Que Xou da Xuxa é esse? Que Xou da Xuxa é esse?”, gritou a pequena durante uma entrevista.

O trecho voltou à tona por fazer parte da série documental “Pra Sempre Paquitas”, do Globoplay, eviralizou nas redes sociais. Patrícia, ainda criança, aparece chorando ao lado de várias pessoas que não conseguiram entrar no programa “Xou da Xuxa”, atração que ficou no ar entre 1986 a 1992.

"Calma, calabreso"

Durante uma briga com o brother Lucas Henrique, no BBB24, Davi Brito movimentou a internet com a fala “Calma, calabreso”. A expressão de Toninho Tornado decolou nas redes sociais, e virou até uma opção no cardápio na barraca de lanches de Mani Reggo, a ex-namorada do campeão desta edição do reality.

"Pé de Chinesa"

Em agosto, Davi Brito protagonizou mais um meme, desta vez criado por inteligência artificial. No X, a novela fake "Pé de Chinesa" virou uma trend e viralizou nas redes. Com elenco definido, música tema, abertura criados por IA, a trama ganhou o gosto dos internautas e tomou conta da rede, logo antes da suspensão definida pelo Supremo Tribunal Federal.

A caracterização dos personagens principais, interpretados pelos ex-BBBs Jade Picon e Davi Brito, também foi desenvolvida por IA, assim como toda a identidade visual da novela. Os influenciadores, inclusive, entraram na brincadeira, e produziram conteúdos nas redes sociais.

"Vou nada"

Um vídeo de apenas 7 segundos, publicado no TikTok, também se tornou um dos memes mais populares na internet ao longo deste ano. O áudio, que alcançou milhares de reproduções na rede e invadiu outras plataformas, é fruto de uma gravação em que um homem se recusa a jogar o resto de sua melancia fora. No vídeo, ele fala o bordão “vou nada”, que explodiu nas redes.

O viral rendeu mais de 8 milhões de curtidas para o criador e inclusive, chegou a ficar no ranking entre os dez memes mais pesquisados pelos brasileiros no Google neste ano.

"Casca de Bala"

A canção “Casca de Bala”, de Thullio Milionário, se tornou a música maispopular entre brasileiros no TikTok em 2024. O hit viral virou trend e ganhou popularidade com vídeos engraçados. A música também virou tema de homenagens bem-humoradas para amigos e parceiros, já que a música fala de alguém muito próximo, um amigo "topa tudo".

Veja também

televisão TV Brasil celebra 2025 com shows do Aliança Global Festival