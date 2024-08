A- A+

FAMOSOS "Yasmin batalhou pela mudança", diz médico de Brunet sobre dieta que a fez secar em 2 meses Influenciadora injeta um soro quinzenalmente com três substâncias que ajudam no processo de desinflamação do corpo

Além de toda a rotina de exercícios físicos, luta, dança e dieta, a modelo e influenciadora Yasmin Brunet, que surpreendeu seus seguidores, recentemente, ao mostrar os primeiros resultados da mudança de rotina que começou há cerca de dois meses, também contou com o acompanhamento de um médico para perder 8 quilos, melhorar o lipedema que enfrenta e desinflamar o corpo.

O profissional responsável por ajudar Brunet nessa empreitada é o cirurgião vascular, presidente da Associação Brasileira de Lipedema, Alexandre Amato. Em entrevista ao Globo, o médico afirma que desde a edição do Big Brother Brasil, no qual Yasmin Brunet participou, ele notou o lipedema que a modelo enfrentava.

Assim que ambos começaram o tratamento, Amato pediu a Brunet que fizesse uma série de exames genéticos que pudessem mostrar a causa desses inchaços e acumulos de gordura na região inferior do corpo dela. A causa, apareceu algumas semanas depois e pegou os dois de surpresa.



"Especificamente para ela, o que inflamava era o glúten. Precisávamos começar uma dieta radical sem glúten, mas que seria brilhante para o tratamento dela contra o lipedema. Depois que desinflama, ganha músculo e perde gordura, o que consequentemente perde peso também. Não foi algo fácil, tivemos umas recaídas no meio do caminho, um vai e vem com o glúten, mas parece que agora ela tirou 100% desses tipos de alimento", diz o médico.

Pelas redes sociais, Yasmin mostrou que além da diet , ela também conta com a ajuda de medicações injetáveis no corpo, são elas: Coenzima q10, nutriente encontrado naturalmente nas células do corpo humano, que ajuda na reparação celular e na produção de energia; Resveratrol, fitonutriente encontrado em algumas plantas e frutos e que possui ação antioxidante e anti-inflamatória; e NADH, que estimula a produção de noradrenalina responsável pela atenção, concentração e atividade mental e de serotonina que é necessária para o equilíbrio emocional.

Segundo Amato, essas substâncias, que tem ações anti-oxidante e anti-inflamatória, são injetadas quinzenalmente no corpo de Yasmin por meio de um soro que auxiliam o organismo da influenciadora a retirar essas gorduras do lipedema e ajudam na desinflamação.

"Não é uma fórmula mágica, Yasmin batalhou pela mudança. Fizemos diversos exames para descobrir o que o corpo dela precisava e chegamos nessas substâncias. São um aporte vitamínico que o organismo dela necessitava para lutar e controlar essa inflamação corporal. É algo pessoal, para cada pessoa", explica Amato.

Segundo o médico, que é um dos maiores especialistas em lipedema do Brasil, cerca de 12,3% da população feminina no Brasil enfrenta a condição, porém, ele acredita que o número seja ainda maior, visto que há uma boa parte das mulheres que não são diagnosticadas de forma correta.

"Há muitas acreditando que tem elefantíase ou celulites. O meu medo é que muitas acreditam ainda que podem acabar com a condição por meio de cirurgia e decidem fazer uma lipoaspiração, quando a maioria na verdade pode controlar a condição com mudanças saudáveis de rotina e alimentação", diz.

Veja também

justiça Diretor francês será julgado por supostos abusos sexuais contra a atriz Adèle Haenel