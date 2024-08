Zac Efron é hospitalizado na Espanha após incidente na piscina, diz site

A- A+

O ator Zac Efron foi levado para um hospital na Espanha na sexta-feira (2), após um incidente em uma piscina, segundo noticiou o site TMZ. Ele teria sido encontrado na noite de sexta dentro da piscina por dois funcionários da villa em que ele estava hospedado, em Ibiza, que o tiraram da água.

Um representante do artista confirmou à plataforma que Zac foi levado ao hospital como medida de precaução, após um pequeno incidente enquanto nadava, mas que ele já havia sido liberado na manhã de sábado, e que se recuperava bem.

Revelado na adolescência na série da Disney "High School Music", o astro americano de 36 anos está tirando um período de folga no verão europeu após seu elogiado papel no filme "Garra de ferro", ao lado de Jeremy Allen White ("O urso"). O ator tem sido visto (e fotografado) em Ibiza, St. Tropez, Mykonos e Paris no último mês. No início desta semana, ele também subiu ao palco com o DJ Martin Garrix.

Zac também deve participar de uma refilmagem de “Três solteirões e um bebê”, atualmente em pré-produção.

