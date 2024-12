A- A+

Música Zé Manoel faz show de lançamento do novo álbum no Teatro do Parque, em fevereiro "Coral" inaugura fase transformadora na trajetória do artista pernambucano. Show de lançamento será no Teatro do Parque, dia 7 de fevereiro

O cantor, pianista e compositor Zé Manoel apresenta seu novo álbum, "Coral", já disponível nas plataformas digitais (ouça aqui), em show de lançamento no Teatro do Parque, dia 7 de fevereiro de 2025. A apresentação marca um momento importante na carreira do artista, trazendo uma combinação distinta de influências e colaborações especiais.



Sobem ao palco a convite do artista as cantoras Luedji Luna, Alessandra Leão, Liniker, Isadora Melo e Rafaela Acioli, bem como o arranjador Ubiratan Marques, representando a diversidade de gerações e estilos que enriquece ainda mais a obra lançada em setembro.



A produção do álbum "Coral" é assinada por Bruno Moraes, que trouxe uma nova perspectiva aos arranjos. A partir de R$ 70, os ingressos já estão à venda através do site Bilheteria Digital.



Ouça "Coral", de Zé Manoel:

Sobre o álbum

Segundo Zé Manoel, a produção de seus álbuns acontecem apenas quando ele possui algo significativo a comunicar, refletindo fielmente os momentos de sua vida e as mudanças ao seu redor. "Coral" segue essa linha, sendo um profundo reflexo das transformações vivenciadas recentemente.

“Gravar o álbum foi um processo desafiador e gratificante. Iniciado no ano passado, com pausas e retomadas, a gravação incluiu momentos notáveis, como a reinterpretação de ‘Malaika’, uma canção africana que ficou conhecida pela interpretação de Miriam Makeba e que foi adaptada para o português em colaboração com Arthur Nogueira, e a gravação de ‘Golden’ com Gabriela Riley, que originou o nome inicial do álbum”, conta o artista.

Os temas abordados em "Coral" dão continuidade aos trabalhos anteriores de Zé Manoel, explorando desde a tradição da MPB até a música preta nordestina e brasileira. O novo projeto transita por canções de amor, despedida e religiosidade afro-brasileira, trazendo uma sonoridade rica e variada.



Músicas como "Golden", "Malaika" e a própria "Coral" se destacam pela profundidade e conexão emocional. "Golden" foi escrita por Gabriela Riley e representa uma homenagem pessoal a Zé Manoel, enquanto "Malaika" celebra a união de diferentes culturas. Já "Coral", que dá nome ao álbum, simboliza o desejo de retorno às raízes e o reconhecimento de si mesmo.

Outra faixa notável é "Canção de Amor Para Johnny Alf", escrita por Zé Manoel em homenagem a um dos grandes ícones da bossa nova. "Iyá Mesan", colaboração entre Zé Manoel e Alessandra Leão, traz o artista cantando acompanhado por Alessandra nas vozes e vocais, Ana Dan nos vocais, Mariana de Moraes e Bruno Morais no coro.



Destaca-se ainda os arranjos de “Above the Sky”, concebidos por Dora Morelenbaum e “Deságuo Para Emergir”, parceria do pernambucano com Liniker, que escreveu a letra para a canção.

Turnê nacional

O lançamento do álbum está sendo seguido por turnê que passará por várias cidades, incluindo São Paulo, Salvador, Recife e Rio de Janeiro. Zé Manoel está animado com essa nova fase, contando com uma equipe dedicada para a produção do novo show e divulgação do disco, além de estar trabalhando em um documentário que registrará o processo de criação do álbum.



Sobre o artista

José Manoel de Carvalho Neto, conhecido artisticamente como Zé Manoel, nasceu em Petrolina, Pernambuco. Desde cedo, demonstrou talento e paixão pela música, o que o levou a estudar na Universidade Federal de Pernambuco.



Sua carreira começou a ganhar destaque com o lançamento de seu disco de estreia, "Zé Manoel", em 2012, seguido por "Canção e Silêncio" em 2015, e “Delírio de um Romance a Céu Aberto”, em 2016, sendo este, vencedor do Prêmio da Música Brasileira na categoria Projeto Especial.



Aclamado pela crítica, Zé Manoel rapidamente se estabeleceu como um dos grandes nomes da nova MPB. Em 2021, seu álbum "Do Meu Coração Nu" foi indicado ao Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira.



Zé Manoel é conhecido por suas composições sutis e profundas, influenciadas pelas águas do rio São Francisco e pela rica cultura nordestina. Ao longo de sua carreira, colaborou com renomados artistas brasileiros como Alaíde Costa, Adriana Calcanhoto, Maria Bethânia, Ná Ozzeti, Jussara Marçal, Elba Ramalho, Fafá de Belém, Ana Carolina e Vanessa da Mata.



Atualmente está em turnê por todo o Brasil com o show “Amaro Freitas e Zé Manoel interpretam Clube da Esquina”, ao lado do pianista Amaro Freitas.

Zé Manoel continua a inovar e evoluir em sua música, sempre buscando novas formas de expressar suas experiências e emoções. Seu trabalho é uma fusão de tradição e modernidade, resultando em uma sonoridade única e cativante que ressoa profundamente com o público.

SERVIÇO:

Zé Manoel no show de lançamento do álbum “Coral”

Dia 7 de fevereiro de 2025, às 19h30

Teatro do Parque: Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife

Informações: (81) 99488-6833

Veja também

Literatura Luiz Diego Garcia lança seu primeiro livro de poesias