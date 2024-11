Depressão, alcoolismo e brigas internas: Zé Neto e Cristiano revelam quase separação após crise

A- A+

Zé Neto e Cristiano revelam quase separação após crise

Zé Neto e Cristiano vão voltar. A dupla, que desde agosto não se apresenta, anunciou seu retorno aos palcos em 2025.

O anúncio foi feito durante uma coletiva de imprensa feita pelos dois nesta última terça-feira (26), onde eles revelaram detalhes sobre os motivos que culminaram no hiato.

O agravamento do estado de saúde de Zé Neto pesou para a dupla de São José do Rio Preto, interior de São Paulo.

À época do anúncio da pausa, Zé Neto revelou que estava enfrentando um quadro de depressão e que lidava com crises agudas de síndrome do pânico.

O cantor revelou que começou a sentir os primeiros sintomas durante a pandemia.

“De repente, eu comecei a sentir um formigamento no meu braço e aquela acelerada no coração, mas, como caipira que sou, eu não aceitava e pensava: ‘Isso aqui não é nada'”, relembrou.

Diante do quadro, ele passou a beber com mais frequência.

“O consumo excessivo de álcool foi, sem dúvida nenhuma, um problema muito grande na minha vida. E também o cigarro eletrônico. Foi algo que começou a prejudicar a coisa que eu mais amo fazer, que é cantar”, afirmou.

A situação chegou num ponto em que Zé Neto só conseguia subir no palco após ingerir muita bebida.

Cristiano, então, passou a não tolerar comportamentos do parceiro, o que gerou uma crise entre os dois.

“Nunca brigamos, mas passamos a ter umas discussões, principalmente por esse lance de eu não querer bebida no camarim. Comecei a virar um vilão”, falou Cristiano.

