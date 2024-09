A- A+

REDES SOCIAIS Acesso ao X pode ter sido causado por instabilidade no bloqueio, diz STF Plataforma está bloqueada no Brasil e não há decisão que determina a volta da rede social; Anatel afirma que não recebeu ordem judicial para liberar o acesso

A rede social X deu um suspiro de esperança a seus usuários, na manhã desta quarta-feira (dia 18), por ter permitido o acesso de alguns perfis. Contudo, de acordo com o Supremo Tribunal Federal (STF), a liberação se deu por alguma "instabilidade no bloqueio da plataforma". A Corte informou que ainda checa informações sobre postagens feitas por alguns internautas.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), por sua vez, afirmou que não recebeu nenhuma ordem judicial para liberar o acesso à rede social. Em pronunciamento, a agência afirmou que não houve alteração da decisão de suspensão e que está verificando os acessos indevidos à rede. Portanto, nenhum desbloqueio foi realizado. A plataforma foi suspensa no Brasil em 30 de agosto, por determinação do STF.

X, antigo Twitter, voltou?

No início da manhã desta quarta-feira (dia 16), usuários haviam conseguido acesso apenas pelo aplicativo (não pelo desktop) e com o uso de wi-fi (não de dados móveis), até por volta das 8h30. Após esse horário, segundo apurado pelo EXTRA, o bloqueio foi restaurado.

A Corte não informou se aplicará multa aos perfis que acessaram o X durante a instabilidade.

Multas aplicadas às empresas de Elon Musk foram pagas

Na última semana, o Supremo Tribunal Federal (STF|) foi informado pelo Citibank S.A e pelo Itaú Unibanco de que as multas aplicadas às empresas de Elon Musk foram pagas. A dívida era de R$ 18, 5 milhões com a Justiça. No entanto, um outro motivo que levou à suspensão do funcionamento da rede social foi o fato de a empresa X não ter instituído uma representação legal no país, além de descumprir a ordem de bloqueio de perfis antidemocráticos.

Em entrevista ao canal Globonews, o ministro Alexandre de Moraes confirmou que o bloqueio à plataforma continua. De acordo com ele, não houve movimentação da empresa do empresário Elon Musk para cumprir com as exigências judiciais para funcionamento no país.

Usuários relatam volta do Twitter

Parte dos usuários do X relata que a rede social voltou a funcionar nesta quarta-feira. A volta do X é o assunto mais comentado na rede social. "O Twitter voltou", com o nome antigo da plataforma, e ocupa o primeiro lugar nos trending topics. Em segundo lugar está Bluesky, a rede social que mais ganhou usuários no país durante o bloqueio determinado pelo STF.

"Meu twitter está vivo", comemorou uma usuária na manhã desta quarta-feira. "O Twitter voltou", comemorou um perfil de torcedores de futebol.

A atriz, apresentadora e ex-BBB Sabrina Sato também comemorou a volta do X: "Voltamossss! Bom diaaaa", escreveu.

