Ademi promove almoço de lançamento de curso do Insper para associados em Pernambuco

A Ademi-PE reúne associados, na próxima terça-feira (1), em almoço promovido em sua sede, no Espinheiro, para o lançamento do Curso Executivo de Políticas Habitacionais, desenvolvido pelo Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper) com foco na legislação pernambucana.

A ocasião contará com a participação de representantes do executivo estadual, a exemplo da Secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Simone Benevides, e do Secretário Executivo de Políticas Urbanas e Habitação, André Fonseca, além do Coordenador do Núcleo de Moradia do Laboratório Arq.Futuro de Cidades do Insper, José Police Neto.

O Superintendente Executivo de Habitação e o Gerente Executivo Jurídico da Caixa Econômica Federal, João Victor de Oliveira e Fernando Acioli, respectivamente, também confirmaram presença.

