Banco Central comunica vazamento de dados de 53 mil chaves Pix

A- A+

Cinquenta e três mil chaves Pix que estão em responsabilidade da Qesh, uma instituição de pagamento, foram vazadas entre 10 e 19 de setembro, por falhas pontuais nos sistemas da instituição. O Banco Central divulgou o caso nesta segunda-feira (30).

Segundo o banco, não foram expostos dados sensíveis, como senhas ou saldos. As informações vazadas são apenas cadastrais, como nome e CPF, e não permitem a movimentação de dinheiro ou acesso à conta.

O Banco Central informou que foram adotadas as ações necessárias para a apuração detalhada do caso e serão aplicadas as sanções previstas na regulação.

Os clientes afetados vão ser notificados exclusivamente por meio do aplicativo ou pelo internet banking da Qesh. O Banco Central alerta que não envia mensagem de texto, email ,nem faz chamadas telefônicas para essa comunicação.

Veja também

MEIO AMBIENTE Marina Silva defende constrangimento ético contra mudanças climáticas