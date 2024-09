A- A+

ECONOMIA Setor público tem déficit primário de R$ 21,425 bi em agosto, mostra BC Essa é a segunda vez consecutiva em que o BC divulga as estatísticas fiscais antes da publicação do resultado do Governo Central, devido à greve de servidores do Tesouro Nacional

O setor público consolidado (Governo Central, Estados, municípios e estatais, com exceção de Petrobras e Eletrobras) teve déficit primário de R$ 21,425 bilhões em agosto, após um saldo negativo de R$ 21,348 bilhões em julho, informou o Banco Central.

O déficit ficou em linha com a mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que indicava um saldo negativo de R$ 21,0 bilhões em agosto. As estimativas do mercado financeiro iam de um déficit de R$ 27,640 bilhões até um superávit de R$ 5,90 bilhões.

O resultado primário reflete a diferença entre as receitas e despesas do setor público, antes do pagamento dos juros da dívida pública. Em agosto de 2023, o saldo havia sido negativo em R$ 22,830 bilhões.

Essa é a segunda vez consecutiva em que o BC divulga as estatísticas fiscais antes da publicação do resultado do Governo Central, devido à greve de servidores do Tesouro Nacional.

Composição

O resultado do setor público foi composto por um déficit primário de R$ 22,329 bilhões do Governo Central (Tesouro Nacional, Banco Central e INSS); superávit primário de R$ 435 milhões nos Estados e municípios; e superávit de R$ 469 milhões das empresas estatais. Isoladamente, os Estados tiveram superávit de R$ 3,386 bilhões e os municípios, déficit de R$ 2,951 bilhões.

