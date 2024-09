A- A+

Governo de Pernambuco Novos veículos são entregues pelo Governo do Estado para compor frota da Central de Transplantes Dois carros foram entregues ontem (26) para a região metropolitana do Recife e um para a cidade de Caruaru

O Governo de Pernambuco entregou três novos automóveis para compor a frota de veículos da Central de Transplantes do Estado (CT-PE). Dois carros serão destinados à Região Metropolitana do Recife (RMR) e o terceiro irá para Caruaru, agreste pernambucano.

Em caruaru, o Hospital Regional do Agreste (HRA) é a Macrorregional de Transplantes do interior, portanto, receberá o carro para atender a área.

A entrega dos novos automóveis irá contribuir com a logística entre a doação e entrega aos hospitais transplantadores. A iniciativa faz parte da estratégia de fortalecimento do sistema estadual de transplantes de órgãos e tecidos.

Os novos veículos foram apresentados à governadora Raquel Lyra na tarde da quinta-feira (26), no Palácio do Campo das Princesas. A governadora ressaltou a importância da rapidez no transporte dos órgãos para atender as pessoas que precisam da doação.

“Esta é uma solicitação muito antiga das equipes que fazem esse importante trabalho no Estado. Agora, esse transporte será realizado com ainda mais segurança e rapidez. Sabemos que o tempo é crucial para que os órgãos cheguem logo a quem precisa. Com esta entrega, estamos dobrando a frota para a Região Metropolitana do Recife e atendendo ainda a macrorregional do interior", acentuou Raquel Lyra.

Ao longo deste mês, a Central de Transplantes vem intensificando as ações de sensibilização e incentivo à doação de órgãos e tecidos em alusão ao Setembro Verde.

A CT-PE lançou a campanha “Seu Sim, uma Nova História” com o objetivo de promover encontros e capacitações com profissionais de saúde, para que a conscientização coletiva seja fortalecida e o número de doadores aumente.

A campanha também realizou uma caminhada com o objetivo de integrar a população com as causas que envolvem a campanha, marcando o Dia Nacional do Doador de Órgãos, celebrado nesta sexta-feira (27).

A secretária estadual de Saúde, Zilda Cavalcanti, reforça a importância da doação de órgãos.

“Setembro Verde é o mês de conscientização à doação de órgãos e tecidos. E o ‘sim’ de uma família, em meio ao sofrimento da perda de um ente querido, tem o poder de mudar vidas. Transplante é a única condição em que a morte toma dimensão de vida. Você que é doador, avise aos seus familiares. Só tem transplante se tiver doação”, defendeu.

O coordenador da Central de Transplantes do Estado, André Bezerra, explica que a logística irá melhorar com o reforço da frota.

“Os novos automóveis vêm somar no nosso trabalho diário, nos dando mais segurança e maior espaço. São caminhonetes que trarão melhoria na logística, pois o tempo é algo muito importante nesse processo de deslocamento das equipes e na preservação dos órgãos a serem doados, possibilitando inclusive fazermos percursos mais longos”, enfatizou.



De janeiro a agosto deste ano, o estado de Pernambuco registrou um aumento de 6,8% no número de transplantes, em um comparativo com o mesmo período de 2023, tendo como destaque o transplante hepático (aumento de 18,2%), medula óssea (acréscimo de 19,6%), e córneas (aumento de 8,9%).

A lista de espera para transplantes tem, hoje, mais de 3.600 pacientes aguardando uma doação, sendo o rim com a maior lista (1.934), seguido pelo transplante de córneas (1.506).

