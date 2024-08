A- A+

CELEBRAÇÃO AEBR comemora sete anos de atividades com homenagens a empresários Evento, no Spettus Premium, no bairro de Boa Viagem, reuniu cerca de 30 convidados na noite de quinta-feira (1º)

A Associação de Empresários do Brasil (AEBR) reuniu, ontem (1º), cerca de 300 convidados para comemorar os sete anos da entidade. No evento, no restaurante Spettus Premium, em Boa Viagem, foram homenageadas personalidades do setor empresarial, entre as quais o presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, um gestor público e uma organização.

Na abertura da cerimônia, o presidente da AEBR, Fernando Mendonça, destacou relevância do papel dos empresários na sociedade, apesar de todos obstáculos que enfrentam.

“Eu faço isso por vocação. Passei minhas dificuldades e hoje me reúno com meus amigos, colegas empresários, para trocar ideia. É muito importante a gente se juntar. A AEBR está fazendo, como ninguém, a junção dos empresários. A gente está unindo a nossa classe e as nossas forças”, disse Mendonça.

Luta

Ao receber a sua homenagem das mãos do diretor do Grupo EQM Domingos Azevedo e do presidente da AEBR, Eduardo de Queiroz Monteiro disse que a luta do presidente na associação é um estímulo para que os empresários continuem empreendendo, realizando e, evidentemente, como em toda atividade econômica, com horas de realização, enfrentamento, resistência, resiliência e dificuldade.

“Eu tenho apenas de prestar aqui um grande agradecimento pela maneira fraterna que você nos presta essa homenagem e que muito longe de ser uma homenagem a um empresário ou a uma pessoa, é uma homenagem a uma história de luta empresarial que começa lá atrás, na figura de vovô Armando, a partir de 44, meu pai, meus tios e depois os netos. Eu sou a terceira geração dessa estrutura industrial e sei que a gente passa por muitas provações na vida empresarial”, ressaltou Monteiro se dirigindo a Fernando Mendonça.

Ele completou: “em nome de 11.050 funcionários, quero dividir esse prêmio com o quadro funcional, meus dirigentes, meu primo aqui, Domingos, e minha família. Muito obrigado Fernando”.

Momento

O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, Bernardo Peixoto, que também foi um dos homenageados, ressaltou em seu discurso a importância do trabalho da AEBR. Ele disse ainda que era uma honra estar naquele momento aplaudindo o trabalho de Fernando Mendonça.

“A gente já sabe a trajetória de Fernando: um homem que poderia estar dedicando-se aos seus afazeres, mas que trabalha para a sociedade e para os empresários em um momento difícil que todos os empresários passam no País”, destacou Peixoto.

Homenageados

Além de Eduardo de Queiroz Monteiro e Bernardo Peixoto, os outros homenageados foram Fernando Silvestre (Cadan Distribuição), Celso Muniz (Imobiliária CM Engenharia e Shopping Boa Vista), representado pelo filho José Luiz Muniz; Alberto Carneiro (Shopping Guararapes), Mano Medeiros (prefeito do Jaboatão dos Guararapes) e o Escritório Ferreira de Lima Advogados.

À mesa de Eduardo Queiroz Monteiro, além de Domingos Azevedo, estavam o assessor especial da presidência do Grupo EQM, Joni Ramos, e o empresário Pedro Henrique Macedo.

Veja também

Cigarro Receita: Ajustes em cigarro geram ganho de arrecadação de R$ 3 bi em 2025