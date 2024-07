A- A+

Comemoração AFCP celebra 80 anos de fortalecimento do setor sucroenergético Hoje, às 19h, a Associação dos Fornecedores de Cana de PE reúne lideranças do setor para falar sobre o cenário atual e as perspectivas para a safra deste ano

A Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco (AFCP) está completando 80 anos de atividades e celebra a data hoje, a partir das 19h, com um evento na sede na entidade, na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, na Imbiribeira, Zona Sul do Recife. Na abertura, o presidente da associação Alexandre Andrade Lima, fará uma apresentação da AFCP aos convidados, e prestará uma homenagem aos ex-presidentes vivos da associação, que estarão presentes.

O evento de comemoração, que também marca a abertura da safra canavieira no Estado, contará com uma palestra comandada pelo presidente da consultoria agrícola independente Datagro, Plínio Nastari. O consultor vai falar sobre o cenário atual e as perspectivas para nova safra em Pernambuco.

Protagonismo

O presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, destaca que a AFCP é a casa mais importante do Setor Primário de Pernambuco, por envolver o fornecedor de cana, com muita base econômica e social, amplo espectro de pequenos e médios produtores, incluindo os agricultores familiares.

“Considero o fornecedor de cana o mais importante segmento do setor primário do Estado. Não só pela sua relevância econômica, mas especialmente pela sua base social. E um sem-números de pequenos e médios produtores que têm, como todos sabemos, uma importante presença na cadeia de produção da agroindústria canavieira de Pernambuco. A associação, com esse aniversário, sempre esteve à frente das melhores causas do setor primário e do setor agroindustrial do Estado. Com relevantes e importantes lideranças, hoje, sob a responsabilidade de uma liderança que considero nacional, de Alexandre Andrade Lima. De sorte que me congratulo e felicito todos aqueles que celebram o aniversário dessa importante associação e desse importante segmento do Estado”, enfatizou o presidente do Grupo EQM.

O presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool de Pernambuco (Sindaçúcar-PE), Renato Cunha, ressaltou a importância do legado da associação.

“O Sindaçúcar-PE parabeniza e deseja a continuidade de pleno sucesso à AFCP, através de seu presidente, Alexandre Andrade Lima, diretores, associados e demais integrantes, nesses exitosos 80 anos de atuação construtiva em favor do setor sucroenergético de Pernambuco e do Brasil”, declarou Cunha.

Para o presidente da Feplana, Paulo Leal, a associação é uma liderança no setor sucroenergético.

“Um exemplo disso é que, a partir dela, um grupo criou, em 2015, uma cooperativa que é agroindustrial e moe sua própria cana. Tem sido um sucesso durante todos esses anos. Tudo liderado pela AFCP. Inicialmente, a cooperativa, que surgiu a partir da reabertura da antiga Usina Cruangi, moía entre 250 mil a 300 mil toneladas de cana-de-açúcar, e hoje chega a 1 milhão de tonelada por safra”, lembrou Leal

Destaque

Entre as realizações mais recentes de sua gestão, Alexandre Andrade ressalta a mobilização da associação para ser votado o Projeto de Lei (PL 3149/20), que garante créditos de descarbonização (CBios) para os canavieiros e os demais produtores de biomassa dos biocombustíveis.

“Participei de todas as negociações, e a gente conseguiu fechar esse acordo com as usinas, porque esse embate ia demorar muito no Congresso. Resolvemos sentar e acordar para trabalhar juntos na aprovação do projeto dentro do plenário da Câmara”, afirmou.

O presidente da AFCP adiantou que o trâmite “já está bem alinhado com (o presidente da Câmara) Ar­thur Lira para que, após o recesso, se coloque em votação o pedido de urgência e logo depois a votação vai para o plenário da Câmara e, em seguida, para o Senado”, acrescentou.

Desafios

Quanto aos desafios do setor, Alexandre cita a necessidade de evolução de uma máquina que venha a cortar cana em áreas de rele

vo elevado, comum nos canaviais do Estado. Para isso, a AFCP firmou parceria com docentes das áreas de Engenharia Mecânica e de Inovação e Inteligência Artificial da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) em busca dessas soluções.

A ideia é encontrar uma alternativa adequada para a região, hoje com corte majoritariamente manual pela falta de máquina com a tecnologia adequada. “Com a escassez de mão de obra, esse é o ponto fundamental para que a gente continue a viabilizar a cultura no Nordeste, principalmente em Pernambuco”, explicou.

