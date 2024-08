A- A+

Financiamento AGE visita empresas do polo gesseiro de Araripe para apresentação de linha de crédito para o setor O financiamento vai oferecer até R$ 3 milhões em crédito para a conversão dos equipamentos industriais na adequação ao uso do gás natural

Representantes da Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE) estarão em Araripina, no Sertão do Estado, para visitar as empresas do polo gesseiro interessadas na linha de crédito AGE Gesso, nos próximos dias 19 e 20 de agosto.

O financiamento, que pretende viabilizar a mudança da matriz energética para o gás natural nas indústrias da região, vai oferecer até R$ 3 milhões em crédito para renovação do maquinário de cada empresa. A taxa de juros é de 0,7% ao mês, equalizada pelo fundo Inovar.

O prazo de pagamento é de até 36 meses, com uma carência de 6 meses. Esses recursos irão facilitar a modernização das empresas por meio da compra de materiais necessários para o processo de transição para a utilização do gás natural, como queimadores automáticos, exaustores, tubulações, isolamento térmico e sistemas de controle e supervisão.

“Nossa presença no Araripe reafirma o compromisso do Governo do Estado com o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da região. A AGE, em parceria com a Copergás, a Adepe e outros órgãos da administração estadual, está empenhada em oferecer o melhor atendimento e condições diferenciadas aos empreendedores locais”, destaca Angella Mochel, diretora-presidente da AGE.

Caravana do Crédito

Além da visita ao polo gesseiro, a AGE estará realizando uma ação ainda mais ampla no Sertão durante o mês de agosto: a Caravana do Crédito. Agentes e analistas da AGE atenderão empreendedores em Araripina e Ouricuri, oferecendo orientação completa e suporte para iniciar ou expandir seus negócios, aproveitando as taxas de juros mais atrativas do mercado.

Para trabalhadores informais, o crédito pode chegar a R$ 3 mil. Já para Microempreendedores Individuais (MEI), os recursos disponíveis vão até R$ 21 mil, dependendo da análise de crédito e da capacidade de pagamento.

