Tráfego Portuário Porto de Suape recebe mais um supernavio de 366 metros A chegada do navio reforça a posição estratégica do atracadouro para rotas de longo curso entre o Nordeste e a Ásia, via Canal do Panamá

Atracou no Porto de Suape, nesta terça-feira (13), o navio MSC Jewel, de classe mundial New Panamax, com 366 metros de comprimento e 11,20 de calado.

De bandeira liberiana, a embarcação movimenta 1.053 contêineres e tem previsão de saída nesta quinta (15), com destino a Salvador (BA).

A operação acontece menos de 20 dias da chegada MSC Orion a Suape, quando o porto comemorou recorde histórico ao receber o gigante do mar.

A chegada do MSC Jewel reforça a posição estratégica do atracadouro pernambucano para viabilização de rotas de longo curso entre o Nordeste brasileiro e a Ásia, via Canal do Panamá, conectando o sexto porto público que mais movimenta carga no Brasil a importantes complexos portuários daquele continente.

“Estamos trabalhando arduamente para garantir a infraestrutura necessária para esse tipo de operação, ampliando a nossa capacidade de receber embarcações de grande porte. As perspectivas são muito positivas, possibilitando maior competitividade aos exportadores e importadores da região”, enfatiza o diretor-presidente da estatal portuária, Marcio Guiot.

Reconhecimento

No início deste mês, Suape ficou em primeiro lugar no ranking do Índice de Gestão de Autoridades Portuárias (IGAP), conquistando, pela primeira, nota 10 com a soma da pontuação dos indicadores que avaliam o desempenho e qualidade da gestão portuária.

O evento é promovido, anualmente, pelo Ministério de Portos e Aeroportos, por meio da Secretaria Nacional de Portos. A honraria é um reconhecimento aos avanços conquistados pelos atracadouros organizados e os Terminais de Uso Privado (TUPs) brasileiros em 2023.

