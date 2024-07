A- A+

Embarcação Porto de Suape recebe o maior navio já atracado no complexo O modelo é o MSC Orion, com destino à Ásia

O modelo é o MSC Orion, com destino à Ásia

O Porto de Suape recebeu o maior navio que atracou já atracado no terminal. Foi o MSC Orion, com 366 metros de comprimento, 51 metros de largura e 16 metros de calado. Com destino à Ásia, a embarcação atracou no Terminal de Contêineres (Tecon Suape) no final da manhã do último sábado (27).

A passagem do navio se deu pelas rotas diretas entre o Nordeste e os países asiáticos pelo Canal do Panamá, que contam com a contribuição do complexo portuário na viabilização dessas conexões.

“São linhas que vão nos conectar a importantes complexos portuários, a exemplo dos portos chineses e de Singapura, possibilitando maior competitividade aos exportadores e importadores que atuam entre os dois continentes”, comemora o diretor-presidente do Porto de Suape, Márcio Guiot.

O diretor de desenvolvimento e passagem portuária, Rinaldo Lira, destaca que a dragagem do canal externo, que já foi finalizada, e do canal interno, junto à área de manobra, que inicia em breve, com prazo de sete meses para finalização, atrairá ainda mais navios de grande porte com capacidade máxima de carga.

“Hoje alcançamos mais um recorde em 45 anos de história, ganhando destaque no país e no exterior”, completou.

O navio, com bandeira portuguesa, transporta carga conteinerizada desde 2020. As últimas paradas do MSC Orion foram no Porto de Caucedo, localizado na República Dominicana (Caribe), e no Porto de Salvador (BA).

Recorde anterior

Antes da atração do MSC Orion, o maior navio aportado em Suape foi o APL Dublin, de bandeira de Singapura. A atração ocorreu em 11 de março de 2023 e a embarcação permaneceu no porto até o dia 13.

Na operação, foram movimentados mais de 1.500 contêineres. Na época, o navio partiu de Suape com destino ao Porto de Santos, no litoral paulista.

Em julho de 2022, o atracadouro pernambucano, caracterizado por ser um porto abrigado de águas profundas, recebeu o navio MSC New Haven, com 333,9 metros e capacidade para 8.084 TEUs.

Autorização

A chegada dos gigantes do mar a Suape foi autorizada pela Portaria 037/2021, publicada no Diário Oficial de Pernambuco em 13 de abril de 2021, com aval da Marinha do Brasil.

