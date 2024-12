Águas de Pernambuco: Governo lança edital para conclusão da Barragem de Igarapeba

A- A+

No último dia do ano, o Governo de Pernambuco publicou, no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (31), mais uma ação do programa Águas de Pernambuco. Trata-se do aviso de abertura da licitação para a conclusão da construção da Barragem Igarapeba, no município de São Benedito do Sul, na Zona da Mata Sul.



O programa lançado este ano pela governadora Raquel Lyra, conta com mais de R$ 6 bilhões em investimentos nas áreas de segurança hídrica e saneamento básico. O edital para a conclusão da barragem está disponível na íntegra neste site.

"Chegamos ao fim de 2024, ao último dia do ano, cumprindo a promessa, feita lá atrás, de promover as condições de um desenvolvimento mais seguro para os principais municípios da Bacia do Rio Una que são atingidos por enchentes recorrentes e destrutivas. Vamos finalizar a Barragem Igarapeba e dar mais tranquilidade a milhares de famílias", afirmou a governadora Raquel Lyra.

A Barragem Igarapeba integra o sistema de controle de cheias da Bacia do Rio Una, composto também pelas barragens Serro Azul, concluída em 2017; Panelas II, com obras retomadas em fevereiro de 2024 e previsão de entrega em abril de 2025; e Gatos, cujas intervenções, já contratadas, recomeçam em janeiro.

Com capacidade de acumulação de 46,6 hm³, a barragem destinará 33,3 hm³ para contenção de cheias e 13,3 hm³ para regularização de vazões, assegurando reforço no abastecimento de água para São Benedito do Sul e o distrito de Igarapeba. A obra beneficiará cerca de 180 mil pessoas e terá impacto direto no controle das enchentes do Rio Pirangi, afluente do Rio Una, protegendo os municípios de São Benedito do Sul, Maraial, Jaqueira, Catende, Palmares, Água Preta e Barreiros.

"A construção da Barragem Igarapeba será a segunda maior obra de contenção de enchentes na região da Mata Sul, particularmente na Bacia do Rio Una. É uma das que foram paralisadas anos atrás. Outra boa notícia é de que a Barragem de Lagoa dos Gatos, que nós chamamos Barragem de Gatos, um afluente também que compõe a Bacia do Rio Una, terá suas obras iniciadas agora já em janeiro, com a ordem de serviço", destacou o secretário de Recursos Hídricos e Saneamento, Almir Cirilo.

O programa Águas de Pernambuco garantirá ao Estado um investimento de R$ 6,1 bilhões em água e esgoto nos próximos anos, o maior aporte feito pelo Executivo para esta finalidade na história do Estado.

O programa é ancorado em quatro eixos: Segurança Hídrica; Abastecimento de Água; Coleta e Tratamento de Esgoto e Saneamento Rural.



Apenas no eixo Segurança Hídrica serão investidos R$ 959,4 milhões, sendo R$ 712,2 milhões para a construção de barragens - como as estruturas para contenção das enchentes na Mata Sul - e R$ 247,2 milhões em 30 ações de recuperação e manutenção de infraestrutura hídrica.

No eixo Abastecimento de Água, a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) terá R$ 2 bilhões disponíveis para aumentar a cobertura dos serviços e reduzir o rodízio nos municípios já atendidos.

Pelo eixo Coleta e Tratamento de Esgoto estão previstos investimentos de R$ 1,7 bilhão da Parceria Público-Privada (PPP) Cidade Saneada (RMR + Goiana) em 14 ações e mais R$ 500 milhões em outras 14 ações no Estado.

No eixo Saneamento Rural, no qual já estão sendo investidos R$ 316,2 milhões (R$ 48 milhões provenientes do PAC – governo federal, e demais recursos a cargo do governo estadual), haverá ainda mais impulsionamento a partir de 2025 com o aporte de mais R$ 600 milhões do Banco Mundial em operação de crédito para o Governo de Pernambuco.

A grande meta é atender 1,2 milhão de pessoas de 106 municípios, com investimentos em ações como a expansão dos sistemas de abastecimento de água simplificados e a implantação de quatro novos Sistemas Integrados de Saneamento Rural (SISAR), contemplando as regiões do Sertão do São Francisco, Sertão Central, do Araripe, Agreste e Matas.

