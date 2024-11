A- A+

abastecimento Petrolina recebe primeira obra do Programa Águas de Pernambuco, para melhorar sistema hídrico Serviço começa na próxima segunda-feira (18), com a construção de uma nova adutora que irá beneficiar diversos bairros

A Compesa vai iniciar a primeira obra do Programa Águas de Pernambuco em Petrolina, Sertão do Estado, na próxima segunda-feira (18). O objetivo é melhorar o abastecimento hídrico da cidade por meio de uma nova adutora que irá beneficiar diversos bairros.



O investimento da ação é de R$ 400 mil, e o serviço tem previsão de término de três meses.

De acordo com anúncio feito pelo presidente da Compesa, Alex Campos, os bairros contemplados são Pedra Linda, João de Deus (parte alta), Vale Dourado, Vila Esperança, os Residenciais Novo Tempo, além do condomínio Mais Viver, ao longo da Estrada das Bananas.



As tubulações para a nova adutora já saíram do Centro de Distribuição da Compesa, no Recife, e devem chegar a Petrolina já nesta quarta (13).

O dinheiro para a ação integra o pacote de investimentos de R$ 100 milhões do Governo do Estado para o município. Estão previstas ainda diversas outras ações, como a construção de uma nova Estação de Tratamento de Água (ETA), que deverá ser implantada no Distrito Industrial, com capacidade de tratar mais 400 litros de água litros de água por segundo.

“Vamos iniciar as nossas ações em bairros localizados em áreas de expansão, que são as localidades situadas mais distantes das redes de distribuição e que, por isso, enfrentam problemas crônicos de fornecimento de água. Quando esta obra estiver pronta, mais de 25 mil pessoas terão a distribuição de água regularizada”, afirmou o presidente da Compesa.

Petrolina recebe primeira obra do Programa Águas de Pernambuco para melhorar sistema hídrico. - Foto: Compesa/Divulgação

Como vai ser a obra

A nova adutora terá 3,5 km de extensão, com tubulações de 200 mm. O equipamento será conectado à Estação Elevatória do bairro Quati, abastecida pela Estação de Tratamento de Água ETA 1. O objetivo é fazer com que a vazão de 30 litros de água por segundo seja entregue aos moradores das localidades beneficiadas em três meses,.



"Iremos continuar investindo, conforme recomendação da governadora Raquel Lyra, para que a oferta de água seja ampliada em Petrolina, não apenas para a área central da cidade, mas para as localidades mais distantes, que são as que mais enfrentam dificuldade de atendimento”, explicou Alex Campos.

Até a finalização da obra, os técnicos da Companhia continuarão realizando ajustes operacionais para que a água chegue nesses bairros.



Também devem ser enviados carros-pipa para o atendimento complementar das ruas que não estejam recebendo água com regularidade.



As solicitações podem ser feitas pelo 0800 081 0195 ou diretamente na Loja do Cliente da empresa, na rua Castro Alves, no Centro e no Expresso Cidadão, dentro do River Shopping.

Programa Águas de Pernambuco

O Programa Águas de Pernambuco consiste em um pacote de ações, políticas públicas e obras a curto, médio e longo prazo para proporcionar à população pernambucana mais acesso à água e ao esgotamento sanitário e, consequentemente, diminuir problemas crônicos como o rodízio de água.



Ao todo, o investimento é de R$ 6,1 bilhões, divididos entre R$ 3,9 bilhões para tratamento de água e R$ 2,2 bilhões para serviços voltados para o esgoto.

