Bombeiros investigam tentativa malsucedida de resgate que terminou em morte de gato em Triunfo

A- A+

O Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) abriu procedimento administrativo para investigar a tentativa malsucedida de resgate que terminou na morte de um gato na cidade de Triunfo, no Sertão do Estado.

A corporação informou, em nota enviada à reportagem, que, desde que tomou conhecimento do caso, que aconteceu na última sexta-feira (8), determinou a abertura do processo para "investigar as condutas adotadas na ocorrência".

Os bombeiros usaram jato d'água para tentar tirar o gato do topo de uma árvore de 35 metros de altura. A corporação disse que a medida foi para tentar um "estímulo controlado" que fizesse o gato, que estava há três dias preso no pinheiro, "descer por conta própria".

Uma comissão de estudo foi designada pelo CBMPE para discutir e revisar procedimentos de atendimento a ocorrências de resgate de animais.

O intuito desse trabalho, segundo os bombeiros, é "aprimorar a segurança e a eficácia dessas operações".

"A corporação reafirma seu compromisso com a salvaguarda de vidas e do patrimônio, buscando constantemente o aprimoramento de seus militares e dos procedimentos adotados para que casos como este não voltem a ocorrer", disseram os bombeiros.

Vídeos que foram compartilhados nas redes sociais mostraram a queda do gato. É possível ver nas imagens um bombeiro em cima de uma estrutura de andaimes lançando o jato d´água em direção ao animal.

Após ser atingido pela água, o gato saltou da árvore e caiu fora da área de proteção que havia sido preparada pela corporação.

Os bombeiros informaram que o animal foi "rapidamente levado" para uma clínica veterinária, mas não resistiu aos ferimentos.

A altura extrema da árvore e a fragilidade da vegetação teriam impedido uma ação direta mais próxima. O desfecho trágico foi lamentado "profundamente" pelo Corpo de Bombeiros.

Veja também

EDUCAÇÃO Brasil aumenta investimento público em educação