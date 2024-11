A- A+

Prisão Recife: suspeito de roubar mulher com faca é preso pela PM em Boa Viagem; pertences são recuperados Agentes do 19º BPM montaram uma operação para capturar o suspeito

Um homem suspeito de roubar o celular de uma mulher em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, foi preso pela Polícia Militar de Pernambuco.



O crime aconteceu em Setúbal. Na ocasião, o criminoso usou uma faca para intimidar a vítima, que foi até o Núcleo da Polícia Militar denunciar o crime.



Na unidade policial, a mulher informou que o suspeito fugiu em um carro.



Agentes do 19º BPM montaram uma operação para capturar o suspeito.



Durante as buscas, os policiais localizaram um carro com as características do veículo procurado ainda em Boa Viagem.

Homem foi localizado pela PMPE | Foto: PMPE/Divulgação

Ao abordar o suspeito e realizar uma busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado.



No entanto, durante uma revista no veículo, foram encontrados uma faca, o celular roubado e uma carteira com R$ 220, que o suspeito alegou ser de sua propriedade.



O serviço de inteligência foi acionado, e a vítima, ao chegar ao local da abordagem, reconheceu o detido, a faca utilizada no assalto e o celular.

Segundo a PM, o aparelho estava sem o chip, que foi localizado no porta-luvas do carro.



Diante dos fatos, todos os envolvidos e os objetos apreendidos foram encaminhados à Central de Plantões da Capital.

