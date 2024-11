A- A+

AGRESTE Idoso morre esmagado por rolo compressor na BR-232, em Caruaru Vítima, que não teve identidade divulgada, foi atropelada pela máquina. Condutor saiu do local

Um idoso de 70 anos morreu após ser esmagado por uma máquina de rolo compressor em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, no fim da tarde dessa terça-feira (12).

O acidente aconteceu no quilômetro 127 da BR-232, por volta das 16h50, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), acionada para a ocorrência.

A PRF informou que o idoso foi atropelado pela máquina e morreu no local, um trecho em obras com interrupção parcial no esquema 'Pare e Siga'.

A identidade da vítima não foi divulgada.

Ainda não se sabem as circunstâncias do atropelamento. Segundo a PRF, a informação inicial é de que a vítima seria um pedestre que passava pelo local.

O condutor da máquina de rolo compressor saiu do local antes da chegada da viatura da PRF.

Instituto de Criminalística (IC) e Instituto de Medicina Legal (IML) estiveram no trecho do acidente. A Polícia Civil vai investigar a ocorrência.

Veja também

ALIMENTAÇÃO Por que podemos comer carne bovina malpassada, mas não frango malpassado?