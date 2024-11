Garanhuns: colisão entre carro e caminhão deixa menino morto e três pessoas da mesma família feridas

A- A+

Um menino de 9 anos morreu e outras três pessoas da mesma família ficaram feridas em estado grave em um acidente envolvendo um carro e um caminhão, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão entre os veículos aconteceu por volta das 7h desta terça-feira (12), no km 91,2 da BR-423.



O carro com quatro ocupantes da mesma família estava saindo de um condomínio para acessar a rodovia quando ocorreu a colisão com um caminhão que seguia na pista.



Todos os ocupantes do carro ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns.



Um dos passageiros, um menino de 9 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

Já a condutora do veículo, de 43 anos, e os seus dois filhos, de 12 e 14 anos, receberam atendimento e foram transferidos em estado grave para os Hospitais da Restauração (HR) e Português (RHP), na área central do Recife.



A escolta até a capital pernambucana foi realizada por uma equipe da PRF. Não há informações sobre o atual estado de saúde das vítimas.



De acordo com a corporação, o motorista do caminhão envolvido da colisão não se feriu. Ele realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal.

