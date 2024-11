A- A+

OPORTUNIDADE Agricultores familiares vão contribuir com o Banco de Alimentos do Recife Interessados têm até o dia 23 deste mês para se habilitarem. Ao todo, serão selecionados ao menos 47 produtores para serem credenciados ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)

Agricultores familiares individuais interessados em contribuir com o fornecimento de produtos orgânicos e/ou convencionais ao Banco de Alimentos do Recife têm até o próximo dia 23 de novembro para se inscrever, presencialmente ou online. A ideia é que pelo menos 47 produtores sejam selecionados e financiados pelo programa.

Os trabalhadores fornecerão itens tais como inhame, batata-doce, repolho, tomate, abacaxi e banana. Os alimentos serão distribuídos a cozinhas solidárias da capital pernambucana e outras instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social. Trabalhadores de outros municípios de Pernambuco também podem participar da seleção.

No último sábado (9), o Diário Oficial do Recife publicou o edital de chamada pública nº 02/2024 da Unidade de Segurança Alimentar e Nutricional (UNIDSAN), que fez a convocação desses trabalhadores para atuarem no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). O investimento do Governo Federal será de até R$ 696.968,59, sem ônus para a Prefeitura do Recife.

“Trata-se de uma importante parceria entre o Governo Federal e o Recife, mais uma estratégia de combate à fome. Essa iniciativa vai beneficiar dois importantes públicos. Primeiro, o agricultor familiar, que é responsável por produzir um alimento de boa qualidade e que vai ter trabalho e renda, proporcionando o desenvolvimento da economia em suas comunidades; e depois, o público mais vulnerável que vai receber o alimento por meio do Banco de Alimentos do Recife”, explicou a secretária executiva de Assistência Social do Recife, Geruza Felizardo.

Os agricultores interessados podem enviar toda a documentação para o email [email protected]. Outra opção é realizar a entrega dos documentos em envelope, de forma presencial, no Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional do Recife (Cresan) que está localizado na Rua Djalma Farias, 92, Torreão, Recife - PE, que atende de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Mais informações sobre o chamamento público podem ser obtidas pelo telefone (81) 99488-6856 ou através do mesmo e-mail.

O resultado preliminar deverá ser divulgado no dia 28 de novembro no Diário Oficial do Recife.

Documentos necessários:

Cópia de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Cópia da cédula de identidade (RG);

Cópia do comprovante de residência;

Cópia da DAP principal assinada (Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF) ou extrato da DAP ou CAF (Cadastro Nacional da Agricultura Familiar);

Proposta de Fornecimento de Alimentos para o Agricultor Individual;

Declaração de Situação Cadastral na Receita Federal;

Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção própria;

Quaisquer outras documentações comprobatórias que se considere pertinente apresentar

