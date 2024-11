Quadrilha que simulava investimentos em bolsa de Nova Iorque é alvo de operação; líder é de Caruaru

A- A+

Uma organização criminosa suspeita de enganar uma vítima por meio de simulações de investimentos na bolsa de valores de Nova Iorque, nos Estados Unidos, é alvo de operação deflagrada pela Polícia Civil de Santa Catarina nesta quinta-feira (7).

A investigação apontou que o responsável pela empresa constituída pela quadrilha para ludibriar a vítima mora em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. A Polícia Civil pernambucana prestou apoio na deflagração.

Segundo a Polícia Civil de Santa Catarina, o bando recebeu R$ 10.824.268,08 — valor que nunca retornou para a vítima e foi bloqueado pela operação.

"Após receber os valores da vítima, [o líder da quadrilha] repassa grande parte dos valores (cerca de 8 milhões) para outros dois investigados, os quais pulverizaram os valores em mais de 150 conteiros espalhados pelo País", explicou a corporação catarinense.

A operação, batizada de Nova Iorque, cumpre, nesta quinta-feira (7), um total de 74 mandados de busca e apreensão em Pernambuco, em Santa Catarina, em outros 10 estados — Paraíba, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Goiás e Paraná — e no Distrito Federal.

"Foram apreendidos aparelhos eletrônicos, que serão analisados para a continuidade das investigações e identificação dos demais envolvidos, bem como de outras vítimas, além de diversos veículos", completou a Polícia Civil de Santa Catarina.

A Polícia Civil de Pernambuco convocou coletiva de imprensa para a manhã desta quinta-feira, no Recife, para dar mais detalhes sobre a operação.

