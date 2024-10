Alckmin e vice de Comércio chinês tratam de parcerias e revitalização da OMC em bilateral

A- A+

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Geraldo Alckmin, se reuniu nesta quarta-feira, 23, com o vice-ministro de Comércio da China (MOFCOM), Wang Shouwen, ocasião na qual debateram as relações comerciais e econômicas entre os dois países.



Segundo a Pasta comandada por Alckmin, ambos se comprometeram a somar esforços pela revitalização da Organização Mundial do Comércio (OMC).

A reforma da OMC é um dos quatro temas sobre os quais o grupo de comércio e investimentos do G20, que se reúne nesta semana em Brasília, busca construir consenso para ser levado à cúpula que acontece em novembro.

O encontro bilateral com a China também serviu para os países reforçarem o interesse em buscar sinergias em políticas de desenvolvimento, investimento e integração, afirmou o Mdic. Entre os temas tratados estão parceria na indústria aeronáutica, investimento na indústria automotiva, defesa comercial, comércio eletrônico e tecnologia agrícola.

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) na semana passada, uma comitiva de negociadores brasileiros foi a Xangai para tentar fechar um "acordo de impacto" com o país a ser anunciado durante a visita do líder do gigante asiático ao Brasil.

A reunião que acontece hoje com a China integra uma série de bilaterais com representantes internacionais que Alckmin tem nesta semana, a maioria agendada para esta quarta, conforme agenda antecipada pelo Broadcast.



De segunda a quinta, Brasília é palco de encontros da área de comércio e investimentos do G20, discussões que culminarão numa reunião de ministros de Comércio do grupo amanhã, liderada por Alckmin.



