Agricultura Algodão: IPA quer reintroduzir cultivo do produto no Estado Evento reuniu agricultores e pesquisadores em Caruaru

O Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) promoveu nesta quarta-feira (09) um evento para incentivar a reintrodução da cultura do algodão no Estado. Denominada de Dia de Campo, realizado na Estação Experimental de Caruaru, o encontro reuniu produtores rurais, pesquisadores e extensionistas do IPA e da Embrapa Algodão, de Campina Grande.

A grande novidade para quem quiser voltar a plantar algodão, é não ter que se preocupar com o bicudo, praga que dizimou plantações no Estado na década de 1980. Um fato que, felizmente, ficou definitivamente no passado.

Os experimentos foram conduzidos com o objetivo de testar o comportamento de variedades de algodão branco e colorido em diversos ambientes, analisando seu desempenho em diferentes tipos de solo e condições climáticas.

Perspectiva

A presidente do IPA, Ellen Viegas, informa que as pesquisas do IPA abrem uma nova perspectiva para a agricultura. Melhor: pode movimentar um ciclo produtivo, envolvendo vários elos da cadeia produtiva.

“Queremos, enquanto Governo de Pernambuco, trazer essa opção aos nossos agricultores familiares para que eles possam diversificar suas lavouras e sua cadeia produtiva”, informa a presidente.

O pesquisador e coordenador do Programa do Algodão do IPA, Antônio Félix da Costa, explicou que o algodão sempre foi uma cultura de grande êxito em Pernambuco. E pode voltar.

Parceria

“Com parceria com a Embrapa, que viabilizou a adoção de variedades mais resistentes, produtivas e bom teor de tolerância ao déficit hídrico, acredita-se que possa acontecer uma retomada significativa para da produção”, conta Félix, ressaltando, ainda, que isso tem sido provado a partir dos testes que estão sendo realizados e que provam que as variedades estão bem adaptadas a região.

Jaime Cavalcante, melhorista de Algodão da Embrapa Campina Grande, considera que a parceria com o IPA, já é sucesso pelos resultados obtidos. “As pesquisas com o algodão, na avaliação dele, superaram as expectativas” Além de Caruaru, O IPA realiza os experimentos em Araripina e em Serra Talhada.

