Alimentos puxam alta e prévia da inflação sobe 0,11% em janeiro

A- A+

O IPCA-15, índice que mede a prévia da inflação, desacelerou para 0,11% em janeiro após registrar 0,34% no mês anterior, segundo dados divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira. O resultado veio acima do esperado pelos analistas de mercado, que projetavam deflação de 0,02%, de acordo com a mediana do Valor Data.

A inflação dos alimentos foi de 1,06%, e veio após o IPCA fechar 2024 já com forte alta do preço desse grupo (7,69%), que foi a principal fonte de pressão no índice acumulado no ano.



Em janeiro, a alimentação no domicílio subiu 1,10%, com influência do aumento do preço do tomate (17,12%) e do café moído (7,07%). Já os alimentos que tiveram as principais quedas foram a batata-inglesa (-14,16%) e o leite longa vida (-2,81%).

Diante desse cenário, o presidente Lula deve se reunir nesta sexta com ministros para discutir formas de baratear o preço da comida.



A primeira etapa da discussão ocorreu nesta quinta, (24) em reunião liderada pela Casa Civil, em que integrantes do governo fizeram um diagnóstico para identificar as diferentes causas do problema e traçaram possibilidades para atacá-las.

O foco agora é pensar em instrumentos para que as condições de oferta e produção sejam adequadas para abastecer o mercado doméstico com os principais alimentos da dieta do brasileiro a um preço apropriado.

Veja também