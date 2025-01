A- A+

FAZENDA Haddad diz que regulamentação do vale-refeição e alimentação pode reduzir preço de alimentos Ministro diz que recuo do dólar também pode tornar comida mais barata

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira que há espaço para queda do preço de alimentos na regulamentação dos vales refeição e alimentação.

Em meio à ofensiva do governo para tentar lançar medidas de curto prazo para enfrentar a inflação, o auxiliar de Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a melhora no cenário do câmbio também pode contribuir.

— Eu penso que há um espaço regulatório que podemos regular no curto prazo do PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador) — disse Haddad: — Entendemos que há espaço para queda do preço de alimentação, tanto do vale alimentação quanto do vale refeição.

O ministro acrescentou que o país terá "uma grande safra", o que pode ajudar a levar comida mais barata à mesa da população.

— O dólar começou uma trajetória positiva. O que afetou o preço dos alimentos principalmente é por questão de commodities. São bens exportáveis. Quando o dólar aumenta, afeta o preço; quando começa a diminuir, vai baratear também — acrescentou.

