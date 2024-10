A- A+

INDÚSTRIA Almoço LIDE Agronegócio reúne grandes nomes do setor industrial e sucroalcooleiro de Pernambuco Evento contou com palestra de Rodrigo Penna de Siqueira, acionista e diretor de Finanças do Grupo Jalles

Nomes importantes do setor agropecuário e sucroalcooleiro de Pernambuco se reuniram na tarde desta sexta-feira (4) para um almoço de negócios, debates e networking comandado pelo grupo LIDE Pernambuco, no Hotel Atlante Plaza, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

O evento trouxe como tema de debate os “Desafios e oportunidades no agro: a trajetória e as lições de negócios do Grupo Jalles”, com palestra apresentada por Rodrigo Penna de Siqueira, acionista e Diretor de Finanças do Grupo Jalles.

A empresa, fundada em Goiás, atua principalmente no setor agroindustrial, com foco na produção de açúcar, etanol e energia.

Nascida no contexto do Programa Proálcool, uma iniciativa do governo para promover o etanol como alternativa aos combustíveis fósseis, a sustentabilidade foi um dos pontos chaves do debate estabelecido entre os convidados e Rodrigo Penna de Siqueira.

“Há uma grande oportunidade nessa agenda de transição energética, na qual o Brasil se destaca. Costumo dizer que somos a "Arábia Saudita dos biocombustíveis", pois temos abundância de sol, solo e água.

Isso coloca o Brasil em uma posição de protagonismo e destaque global, diretamente ligada à sustentabilidade”, destacou o palestrante.

Desenvolvimento

Para Drayton Nejaim, presidente do Sistema LIDE em Pernambuco, a reunião de figuras importantes da indústria sucroalcooleira do estado abre portas para debates que intensificam o desenvolvimento energético e econômico de Pernambuco e do Brasil.

“O objetivo é contribuir para o desenvolvimento do Estado, alinhado ao compromisso do LIDE, com base nas experiências de um dos grandes grupos do agronegócio nacional, que deve faturar três bilhões de reais este ano”, ressaltou.

Eduardo Rocha, presidente do LIDE agronegócio, chamou atenção para o exemplo de sucesso do Grupo Jalles.

“O evento foi extremamente interessante, não apenas para o setor sucroenergético, mas também para o agronegócio e outros empresários de diversos segmentos. A experiência de sucesso apresentada, especialmente no plano de governança, destacou a trajetória do grupo, não só pelo crescimento em escala, mas pela organização e qualidade. Hoje, o Grupo Jalles Machado se destaca entre os maiores do agronegócio no Brasil. Foi, sem dúvida, uma grande oportunidade de aprendizado e evolução para todos nós.

Brasília

De acordo com Renato Augusto Pontes Cunha, presidente do Sindaçúcar, o evento também abre portas para debates sobre projetos como o combustível do futuro.

“O presidente Lula sancionará o projeto Combustível do Futuro, com a participação de diversos players do setor, incluindo representantes do combustível de aviação renovável, metanol verde para navios e biometano, entre outros. Esse evento será crucial para a homologação desses produtos e para atrair investimentos no setor de energias renováveis no Brasil”, completou.

