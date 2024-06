A- A+

Cenário Econômico Alta do dólar colabora com a alta do preço de alimentos, movimento tem resultado na alta da inflação Problemas de safra e críticas do presidente Lula ao mercado e ao presidente do Banco central também ecoam no aumento

O cenário econômico vem enfrentando desafios com a disparada do dólar e seus impactos na economia nacional. Com isso, puxado principalmente pelos alimentos, a inflação no País operou em alta nos últimos meses e a movimentação deve afetar o consumidor. Além disso, as falas recentes do presidente Lula sobre a gestão de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, podem afetar decisões importantes para os preços dos produtos.

O dólar, que fechou em crescimento na última segunda-feira (17), voltou a ficar acima dos R$ 5,40. A alta da moeda afeta diretamente o preço dos produtos no País. Isso porque grande parte dos itens que compõem a base alimentar brasileira são importados a custo da moeda norte-americana.

Mesmo com o movimento de crescimento, o economista, Sandro Prado, destaca que ainda não podemos dizer que a inflação está alta de acordo com a meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

“Nós ainda não podemos dizer que a inflação está em alta, ela ainda está num patamar abaixo dos 4% considerado a meta de inflação que é 1,5 acima ou 1,5 abaixo de 3% que a meta, então 4% está dentro da meta entre 3 e 4,5% mas a gente está tendo e vendo e percebendo um aumento muito forte no preço de alguns produtos alimentícios.” disse o economista.

Junto à problemática da alta do dólar, o economista lembra das questões acerca da safra agrícola, que esteve em queda com os últimos desastres no Rio Grande do Sul e mudanças climáticas que afetaram outras cidades.

Com a chuva, seca e extremos de temperatura, a produção nacional de alimentos foi duramente afetada e por consequência tiveram altas no seu preço, como foi o caso da batata, cenoura, trigo e outros alimentos essenciais.

“Isso tem feito com que a população tenha sentido esse efeito muito mais do que o ano passado quando a inflação também estava no mesmo patamar, só que nós tivemos uma redução no preço dos alimentos ao invés do aumento como a gente está sentindo é em 2024” completou Prado.



Taxa Selic

Já sobre a taxa Selic, fator impactante na alta da inflação, que está na marca de 10,50% ao ano, será discutida em reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) que acontece na próxima quarta-feira (18), a expectativa é de que a taxa permanecerá. Para Sandro Prado, a reunião deverá ter um viés politizado causado pelas últimas falas do presidente Lula contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

"A expectativa de mercado dos principais agentes econômicos é que a taxa de juros não tenha redução embora a gente possa ter a surpresa de uma redução ainda de 0,25% mas o mais factível, mais provável é que a gente não tenha essa redução embora com algumas falas do presidente Lula isso ficou politizado ou seja, qualquer decisão que o corpo tome ela vai ser uma um decisão teoricamente técnica, mas ela vai estar permeada de questões políticas então a SELIC deve permanecer em constante ou com essa pequena queda a população quando a taxa de juros está elevada.” disse o especialista.

Críticas do Presidente a gestão do Banco Central

As falas citadas pelo economista são as recentes críticas do presidente Lula contra Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Lula atribuiu o comportamento do gestor em relação a atual taxa básica de juros como “a única coisa desajustada que existe no país”.

Lula afirmou que estamos numa situação que não necessita de alta e alerta que é preciso baixar a taxa de juros de forma compatível com a inflação.

“A Inflação está totalmente controlada. Fica se inventando discurso de inflação do futuro, que vai acontecer. Vamos trabalhar em cima do real", completou o presidente.

O economista analisa a fala de Lula como assertiva, mas explica a posição de Campos Neto.

“Quando o presidente Lula diz que a taxa está muito alta, ele acerta na colocação, realmente há espaço para redução ao mesmo tempo quando o presidente do Banco Central. Diz que tem que ter cautela. Porque ele é o guardador de uma inflação baixa, ele tem de certa forma uma certa razão em reduções mais leves. Mais brandas mais espaçadas, mas ainda existe a possibilidade dessa redução porque essa política monetária hoje é uma política restritiva.”

Consequências para o consumidor

Sandro Prado também explica que as implicações da taxa Selic para a população tem duas facetas. Uma são as pessoas que investem, e para essas pessoas a expectativa é positiva, principalmente na renda fixa. Já para empréstimos e financiamentos os juros ficam elevados e o número de endividados tende a aumentar, deixando o nível de inadimplência elevado.

“A gente tem sentindo isso no Brasil uma dificuldade das pessoas de pagarem suas contas dos empréstimos e dos financiamentos por causa de uma taxa elevada. O financiamento para produção também acaba ficando alto fazendo com que haja uma fuga de dinheiro de Capital que seria investido na produção e esse capital acaba indo para a especulação financeira então há uma redução das expectativas de crescimento dessa política monetária.” finalizou Prado.

