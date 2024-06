Energia renovável: Porto de Suape e empresa francesa assinam acordo para desenvolver projeto

Com investimentos privados de aproximadamente R$ 2 bilhões, o Complexo Industrial Portuário de Suape e a Arhyze - empresa francesa especializada em energia renovável e produção de hidrogênio -, assinaram um memorando de entendimento para o desenvolvimento de um projeto industrial.

A iniciativa foi firmada na última segunda-feira (17) e visa produzir hidrogênio verde, amônia verde e e-metanol em direção à descarbonização e uma transição energética justa e verde, que destaca o potencial do hidrogênio de baixo carbono e da sua cadeia produtiva.

Com início de operação previsto para 2028, a primeira fase do projeto terá como foco a produção anual de 100 mil toneladas de e-metanol.

De acordo com o Complexo Portuário, o local foi escolhido devido à sua localização na região Nordeste, posicionando-o como um polo de produção industrial e distribuição para o mercado interno e para exportação de hidrogênio de baixo carbono.

A consolidação dessa indústria tem o potencial de gerar oportunidades substanciais de emprego a partir de novas tecnologias e investimentos, promover modelos de negócios inovadores e integrar o Estado de Pernambuco na cadeia de valor global.