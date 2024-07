A- A+

NEGÓCIOS Amazon Prime Day: como aproveitar os descontos no site? Confira as dicas É possível comprar pelo WhatsApp e até com cupons no jogo Fortnite. Durante seis dias, haverá ofertas de até 50% em diferentes categorias e para todas as idades

A Amazon Prime Day, megapromoção anual que traz ofertas exclusivas para assinantes do Prime do streaming e dá direito a frete grátis nas compras da plataforma, começou nesta terça-feira e vai até o próximo domingo, dia 21, sua edição mais longa da história.

No evento global da Amazon os membros Prime poderão comprar produtos com desconto em diversas categorias, como eletrônicos, eletrodomésticos, games, itens para casa, brinquedos, livros, entre muitos outros.

Para auxiliar aqueles que querem aproveitar o Amazon Prime Day e não deixar passar boas ofertas, listamos dicas para o usuário não perder os melhores descontos. Confira:

Ser assinante do Prime

O Amazon Prime Day é a megapromoção anual exclusiva para membros Prime, ou seja, é preciso ser assinante do serviço de streaming para aproveitar as ofertas. A assinatura dá acesso a diversos serviços e benefícios, como Amazon Prime Video, Amazon Prime Music e Prime Reading. Além disso, oferece frete grátis e entrega expressa para todos os estados do Brasil.





A assinatura custa R$ 19,90 mensais ou 12x de R$13,90 no plano anual. O Amazon Prime conta com um período de teste de 30 dias. Sendo assim, o valor da assinatura só será cobrado após esse período.

Acompanhar a página de ofertas da Amazon

Acompanhar a página de ofertas do e-commerce é outra opção para aproveitar os melhores descontos no Amazon Prime Day 2024. O site fica ativo durante todo o ano, mas é fundamental para acompanhar as promoções durante o evento.



Na página é possível encontrar ofertas de todo tipo de produto – desde smartTvs, airfryers e fones bluetooth, fraldas, papel higiênico e até chocolate. Para acessar o site de ofertas e promoções da Amazon, é só clicar aqui.

Ofertas Uau!

Durante o Prime Day, os assinantes Prime terão a chance de aproveitar descontos ainda maiores com as ofertas Uau!, que serão lançadas diariamente por tempo limitado. Para aproveitar, basta ficar atento às promoções no site e no aplicativo Amazon Shopping.

Canal do Whatsapp

Para não perder nenhuma novidade, os clientes Prime podem se inscrever no canal “Amazon Prime Day” no WhatsApp e saber mais sobre as ofertas em primeira-mão.

Página de Cupons na Amazon.com.br

Membros Prime podem se informar diariamente sobre cupons aos quais são elegíveis por meio da página Amazon.com.br/cuponsdoprimeday24.

Ofertas e Cupons no jogo Fortnite

Os amantes de games poderão jogar minigames exclusivos ao redor de ilhas no Fortnite e coletar cupons inéditos durante os seis dias do Prime Day. O jogo será aberto ao público.

Cupons no Podcast Flow

A Amazon Brasil irá liberar cupons exclusivos durante a programação do podcast Flow até sexta-feira, dia 19 de julho.

Novos cupons todos os dias no app Amazon Shopping

Membros Prime poderão aproveitar novos cupons todos os dias em diferentes categorias através do app Amazon Shopping.

Americanas: Quem é o novo sócio de referência da varejsita? Conheça o fã de Lemann e da 3G que comprou 12,5% das ações

Frete grátis em todas as ofertas do Prime Day

Durante o evento, os membros Prime terão acesso ao frete grátis e mais rápido para todo o país em dezenas de milhares de produtos elegíveis, sem valor mínimo de compras.

Ajuda da Alexa

A Alexa, assistente virtual da Amazon, te ajuda a não perder nenhuma oferta. Peça “Alexa, quais são as minhas ofertas?” para que os itens do seu carrinho sejam priorizados na resposta de Alexa. Pesquise itens de Casa Conectada com Alexa e acompanhe seus pedidos facilmente perguntando “Alexa, onde está meu pedido?”.

Formas de Pagamento

Na Amazon.com.br, os clientes podem pagar suas compras com cartões de crédito (todas as bandeiras que operam no Brasil - nacionais ou internacionais), cartões pré-pagos, Pix, boleto bancário e Pontos Livelo que, dos dias 16 a 21 de julho, irão valer 25% mais.

Também será possível utilizar o Cartão de Crédito Amazon para acumular pontos e utilizá-los depois em compras na Amazon.com.br. Durante os dias de Prime Day, clientes que comprarem no site usando o cartão Amazon Prime, vão ganhar o dobro de pontos (10% do valor da compra em pontos Amazon).

Avaliar reputação de vendedores e comentários dos usuários

Em um evento como o Amazon Prime Day, é possível que uma promoção “imperdível” se torne uma verdadeira dor de cabeça. Antes de comprar um produto, em especial se for vendido e entregue por um parceiro (marketplace), é importante verificar a reputação do vendedor e avaliações de outros usuários. Ao abrir uma oferta, basta rolar a página até o final para encontrar os comentários.

Também é possível encontrar mais informações ao clicar sobre o nome do vendedor, que fica abaixo do botão de “Comprar agora”.

