ANP: produção de petróleo e gás no Brasil em maio soma 4,234 mi boed, alta de 4,4% ante abril

O Brasil registrou em maio alta de 4,4% na produção de petróleo e gás natural, atingindo 4,234 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed), sendo 3,318 milhões de barris de petróleo por dia (bpd) e 145,6 milhões de metros cúbicos (m3) de gás natural, crescimento de 3,8% e 6,5%, respectivamente, segundo dados consolidados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A Petrobras, que domina o mercado com cerca de 70% do total, produziu em maio 2,677 boed, 2,4% a mais do que em abril, sendo 2,063 de petróleo e 97,5 milhões de m3 de gás natural, altas de 1,8% e 4,2%, respectivamente.

A produção total no pré-sal, em maio, foi de 3,314 milhões de boed, e correspondeu a 78,3% da produção brasileira. Em relação a abril, o aumento da produção no pré-sal foi de 5%, informou a ANP, e de 3,7% contra igual mês do ano passado. Na região, foram produzidos 2,599 milhões de bpd de petróleo e 113,73 milhões de m3 de gás natural.

Em maio, o aproveitamento de gás natural foi de 97,6%. Foram disponibilizados ao mercado 46,75 milhões de m3/d e a queima foi de 3,55 milhões de m3/d. Houve queda de 9,5% na queima, em relação ao mês anterior, e de 14,2% na comparação com maio de 2023.

