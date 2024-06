A- A+

Petróleo Apesar de demanda fraca, petróleo sobe por compras especulativas Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em agosto subiu 0,28%

Os preços do petróleo fecharam em alta nesta quarta-feira (26), sustentados por compradores especulativos que ignoraram o relatório sobre reservas nos Estados Unidos, que indicava uma queda na demanda.

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em agosto subiu 0,28%, alcançando 85,25 dólares.

Por sua vez, em Nova York, o West Texas Intermediate (WTI) para a mesma data ganhou um marginal 0,08% e fechou em 80,90 dólares.

O mercado ignorou o relatório de reservas comerciais de petróleo nos EUA, que aumentaram em 3,6 milhões de barris (mb) na semana encerrada em 21 de junho, segundo dados publicados nesta quarta pela Administração de Informações sobre Energia (EIA) do país.

Esse aumento contrasta com as expectativas dos analistas, que esperavam uma queda desses estoques de 2,8 mb no período, de acordo com o consenso estabelecido pela agência Bloomberg.

Para Robert Yawger, da consultoria Mizuho, foi a proximidade ao patamar de 80 dólares para o WTI que desencadeou um repique técnico.

"Os especuladores se posicionaram para defender os 80 dólares", explicou Yawger. "E fizeram isso bem", acrescentou. No entanto, "não há nenhum catalisador que justifique a alta dos preços", ressaltou o analista.

