Aplicativo da Caixa fica fora do ar e usuários não conseguem acessar contas e fazer transações

A- A+

O aplicativo da Caixa Econômica Federal passou por instabilidade, na manhã desta segunda-feira (28), deixando os usuários sem acesso aos serviços digitais.

No DownDetector, site que monitora problemas de funcionamento de serviços digitais, às 14h17, havia 1.699 registros de instabilidades com os sistemas da Caixa. Alguns usuários postaram que o sistema estava fora do ar desde as 7h, enquanto outros informavam que depois que fizeram atualização do aplicativo, não conseguiam mais acessá-lo.

No X (antigo Twitter), os usuários reclamam que não estão conseguindo abrir o aplicativo e, consequentemente, não conseguiam ter acesso às informações sobre suas contas, acessar serviços e realizar transações financeiras.

O usuário Carlos Luiz Bacelar de Vasconcelos postou no DownDetector que há dois dias não conseguia acessar o aplicativo da Caixa.

"Vem a mensagem tente novamente daqui a alguns instantes. Preciso enviar pix e não consigo'', escreveu o internauta.

"Na hora de entrar diz que não foi encontrado o usuário ou senha errada, mais alguém??'', questionou outro cliente do banco no DownDetector.

Outro usuário, identificado apenas como William, postou a seguinte mensagem: ''Erro após a atualização do aplicativo: ''Ops! Não foi possível atender sua solicitação. Verifique sua conexão e tente novamente''.

Veja também

TECNOLOGIA ''Apple Intelligence'': IA generativa chega aos dispositivos da Apple; veja detalhes