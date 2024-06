A- A+

IMPOSTOS Após dúvida sobre taxa das blusinhas, governo vai editar MP para garantir isenção de medicamentos Alexandre Padilha afirma que houve erro do Congresso na confecção do projeto de lei

O governo vai editar uma medida provisória para garantir a permanência da isenção a medicamentos importados, após a aprovação da lei que passou a taxar produtos importados de até U$50 em 20%. O texto da proposta deixou dúvida para advogados e tributaristas sobre a taxação também valer para medicamentos, já que a lei pode se sobrepor a uma portaria do Ministério da Fazenda que determinou o imposto menor para as remédios.

Para solucionar a dúvida, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirma que o governo vai editar uma MP para garantir o benefício dos medicamentos por lei, deixando a isenção no mesmo nível jurídico da taxação dos importados. O imposto de 20% para produtos de valor menor que U$50 ficou conhecida como taxa das blusinhas.

O projeto que criou a taxação de 20% para produtos importados de até US$ 50, conhecida como "taxa das blusinhas, também incluiu um desconto no pagamento do tributo para os importados de valor maior. Itens entre US$ 50 e até US$ 3 mil terão um desconto final de US$ 20 sobre o montante pago de imposto.

Por exemplo: para uma compra de US$ 1 mil, recai um tributo de 60%, ou U$ 600. Em cima dos US$ 600 haverá um desconto de US$ 20. Portanto, o valor pago em impostos será, na verdade, de US$ 580. Com o desconto, portanto, a taxa cobrada ao final será de 58%.

Mas o tributo poderá sair bem mais barato para produtos de menor valor. Para um compra de US$ 60, por exemplo, também recai uma taxa de 60%, ou US$ 36. Em cima desses US$ 36 haverá o desconto de US$ 20. Dessa forma, a quantia final paga em impostos será de US$ 16, ou 26%.

