Taxação de importados faz Shein acelerar transição para o Brasil, informa VP

Os impostos sobre produtos importados - incluindo a medida aprovada pela Câmara da ‘taxação das ‘blusinhas’, que vai para sanção do presidente Lula - fará a gigante chinesa Shein acelerar seu processo de transição para se tornar uma empresa brasileira, afirma Marcelo Claure, vice-presidente global da companhia.

— A operação da Shein está numa transição de ser uma empresa que faz multi importação de produtos da China para ser uma empresa brasileira que fabrica muito no Brasil. Com os novos impostos, isso só faz com que aceleremos a transição e abra mais a plataforma para vendedores brasileiros — disse Claure, ao Globo.

Segundo Claure, mais de 60% dos produtos listados no aplicativo da Shein hoje já são de vendedores nacionais, percentual que deve aumentar nos próximos anos.

Crítica à ‘taxação das blusinhas’

O ex-executivo do SoftBank, que assumiu a vice presidência da plataforma de fast fashion no fim do ano passado, considera injusta a ‘taxa das blusinhas’. Mas frisa que a empresa buscará formas de baixar custos e manter preços atrativos ao consumidor:

— Eu critico muito, acho desnecessária (a taxação) porque se você tem dinheiro para viajar, você pode aterrissar no Rio ou em São Paulo e importar seus mil dólares em produtos. Mas, se você é uma pessoa de classe C, D e E - que é 90% de clientes (da Shein) -, você tem que pagar 43% de imposto. Não me parece justo.

Ele continua:

— Tive várias conversas com o presidente Lula e o ministro Haddad. E nós como empresa, teremos que adaptar nossos negócios. A Shein é uma marca muito querida por consumidores brasileiros. E, claro, não estamos contentes (com a taxação), mas vamos continuar trabalhando para baixar os custos e fabricar mais no Brasil.

Marcelo Claure participou de painel sobre megatendências no Fórum Prioridade 2024, evento promovido por fundo árabe que reúne investidores e CEOs globais.

