Após mudanças na política, Meta oculta publicações sobre pílula abortiva no Facebook e Instagram

A- A+

O Instagram e o Facebook recentemente esconderam, bloquearam ou removeram publicações de dois fornecedores de pílulas abortivas. O Instagram também suspendeu as contas de vários desses fornecedores e retirou-os de pesquisas e recomendações. As ações foram ampliadas nas últimas duas semanas, segundo os provedores. O conteúdo de suas contas — ou, em alguns casos, seus perfis inteiros — não estava mais visíveis no Instagram.

A Meta, dona do Instagram e do Facebook, confirmou as suspensões de contas e o desfoque de postagens. A empresa restaurou alguns dos perfis e publicações na quinta-feira, depois que o The New York Times questionou as medidas.

Mudanças na política da Meta

A Meta está sob escrutínio desde que seu CEO, Mark Zuckerberg, anunciou mudanças radicais nas políticas de discurso da empresa neste mês. Zuckerberg prometeu reduzir as restrições ao discurso online, causando preocupações entre pesquisadores de desinformação de que as alterações pudessem causar um aumento no discurso de ódio, além de outros efeitos prejudiciais.A





Meta disse que a moderação de contas focadas em aborto não estava relacionada à mudança nas políticas de discurso. Mas o momento dos incidentes levantou questões sobre se a empresa estava realmente afrouxando as restrições de discurso, e foi outro exemplo de seus desafios na aplicação de conteúdo.

Um porta-voz da Meta atribuiu alguns dos incidentes recentes a regras que proíbem a venda de medicamentos farmacêuticos em suas plataformas sem a certificação adequada. Ele não disse por que as regras estavam sendo aplicadas agora. A empresa também descreveu alguns dos incidentes como "aplicação excessiva".

Mudanças: Meta libera ferramenta para ajustar quantidade de conteúdo de política nas redes; quem não alterar, receberá mais

A Meta, que anteriormente suprimiu postagens de provedores de serviços de aborto, disse que estava fazendo mudanças em suas políticas de discurso, em parte para reduzir o número de postagens que foram removidas erroneamente.

“Temos deixado bem claro nas últimas semanas que queremos permitir mais liberdade de expressão e reduzir erros de aplicação da lei”, disse Meta em um comunicado.

Lisa Femia, advogada da Electronic Frontier Foundation, avalia que desde que a Suprema Corte anulou a decisão do caso Roe v. Wade em 2022, que havia garantido o direito ao aborto às mulheres, “houve um aumento enorme nas plataformas de mídia social removendo conteúdo relacionado a cuidados de saúde reprodutiva e, especificamente, pílulas abortivas":

— Este é um problema contínuo e crescente e uma ameaça real às pessoas que recebem informações vitais e orientação sobre cuidados de saúde online.

Aid Access, uma das maiores fornecedoras de pílulas abortivas nos Estados Unidos, disse que algumas postagens foram removidas de sua conta do Facebook e borradas em sua conta do Instagram desde novembro, com mais postagens borradas nos últimos dias.

O serviço de pílulas abortivas informou que foi bloqueado de acessar sua conta do Facebook desde novembro, e sua conta do Instagram foi suspensa na semana passada, embora tenha sido restaurada desde então.

As contas do Instagram de outros provedores de pílulas abortivas, incluindo Women Help Women e Just the Pill, também foram suspensas nos últimos dias. Os provedores disseram que o motivo que a Meta deu a eles para as suspensões foi que suas contas não seguiam "Padrões da Comunidade sobre armas, drogas e outros bens restritos". Ambas as contas foram restauradas na quinta-feira.

A conta do Instagram da Hey Jane, outra fornecedora de pílulas abortivas, ficou invisível recentemente na busca do Instagram, disse Rebecca Davis, que lidera o marketing da Hey Jane. Algo semelhante chegou a acontecer em 2023 até que a Meta reverteu, disse:

— Sabemos em primeira mão que essa supressão impede ativamente que o nosso perfil alcance pessoas que buscam informações oportunas sobre cuidados de saúde — afirmou. — Dadas as promessas recentes da Meta sobre liberdade de expressão, estamos incrivelmente decepcionados em ver como a plataforma está restringindo a nossa liberdade.

A Food and Drug Administration permite que provedores de telemedicina prescrevam on-line e entreguem pelo correio os medicamentos prescritos que causam aborto. Doze estados proibiram o aborto, e mais impuseram limites gestacionais ou restrições a pílulas de venda pelo correio. Mas provedores em estados onde o aborto é legal têm enviado pílulas para estados com proibições sob leis de proteção destinadas a protegê-los.

Veja também