Tecnologia Meta vai manter, "por enquanto", checagem de conteúdo fora dos EUA, diz executivo Em Davos, líder de negócios globais da empresa dona do Facebook diz que vai manter relação com checadores até avaliar resultado da mudança no mercado americano

A Meta Platforms continuará a usar seus verificadores de fatos fora dos EUA “por enquanto”, mesmo enquanto a proprietária do Instagram e do Facebook elimine a prática em seu país de origem, disse Nicola Mendelsohn, chefe de negócios globais da empresa.

A Meta, que afirmou que substituirá os verificadores de fatos terceirizados nos EUA por um sistema de notas da comunidade, vai observar como a mudança se desenrola antes de decidir sobre uma transição em outras regiões, disse Mendelsohn em uma entrevista à Bloomberg Television com Francine Lacqua, durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na segunda-feira.

No início do mês, o CEO Mark Zuckerberg afirmou que decidiu recuar dessa prática, criada há quase uma década para combater boatos virais que se espalham na plataforma, porque os sistemas complexos estavam cometendo “muitos erros” e censurando usuários de forma injusta.

Isso será mais difícil fora dos EUA, onde existem leis mais rígidas que regulam como os serviços digitais combatem a desinformação. A União Europeia exige que grandes plataformas eliminem ativamente conteúdos políticos enganosos e desinformação, sob risco de pesadas multas, conforme previsto na Lei de Serviços Digitais.

“Vamos ver como isso se desenrola ao longo do ano”, disse Mendelsohn. “Então, nada mudará no restante do mundo por enquanto; ainda estamos trabalhando com esses verificadores de fatos ao redor do mundo.”

Zuckerberg também afirmou que a empresa trabalharia com Donald Trump, empossado nesta segunda-feira, para pressionar os países que restringem a liberdade de expressão, culpando o governo dos EUA, sob a administração de Biden, por pressionar por “censura”.

Trump, que foi temporariamente banido do Facebook após o ataque ao Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021 e chamou a plataforma de “inimiga do povo”, saudou a medida e disse que a Meta “avançou bastante”.

