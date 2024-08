A- A+

TECNOLOGIA Apple libera novo iOS 18 no Brasil: Veja as novas funções do iPhone e saiba como baixar Sistema operacional traz novo visual em aplicativos e mais recursos em segurança e acessibilidade

A Apple liberou para testes no Brasil a nova versão de seu sistema operacional, o iOS 18. Embora a principal novidade seja a chegada de recursos inéditos de inteligência artificial (IA) para o iPhone, há uma série de novas funções com visual repaginado para os aplicativos, além de mais opções de segurança e acessibilidade.

Todas as funções da nova versão do iOS 18 estarão disponíveis a partir do iPhone XS. Todos os modelos mais novos que o XS estão habilitados.

O iOS 18 foi anunciado em junho durante a WWDC, evento que reúne desenvolvedores. A expectativa é que a versão final seja lançada após o lançamento do novo iPhone. Nos últimos anos, o lançamento do novo aparelho ocorreu em setembro.





Como baixar?

Para ter acesso, basta ir em "Ajustes", "Geral" e "Atualização de Software" e selecionar "iOS 18 Public Beta". Atualmente, o sistema está disponível já em "iOS 18 beta 2".

Veja as principais novidades:

Movimento dos Olhos: O iOS 18 conta com o recurso Eye Tracking, que permite navegar pelo iPhone apenas com os olhos. Para isso, basta habilitar em "Acessibilidade".

Bloqueio de App: Há ainda mais recursos de segurança. Agora, os usuários podem bloquear e ocultar apps. Para isso, basta movê-los para uma pasta bloqueada. Assim, notificações e conteúdos não aparecem para outros usuários.

Visual dos Aplicativos: O iOS 18 traz um novo visual ao iPhone. Agora, o usuário pode posicionar os aplicativos em qualquer lugar da tela, combinando com as fotos. É possível ainda alterar a cor e o tamanho dos ícones. O mesmo pode ser feito com os aplicativos na central de controle e na tela bloqueada.

Tela bloqueada: Agora, é possível trocar os aplicativos que aparecem na parte inferior da tela, até então restrita à lanterna e câmera. É possível desligar o iPhone através de um ícone na parte superior da tela.

Fotos: O aplicativo Fotos também está de cara nova. As coleções podem ser fixadas para que as imagens favoritas fiquem em destaque. As fotos são automaticamente agrupadas por temas, como viagens e pessoas. Além disso, é possível apagar objetos das imagens na edição.

Transferência de dinheiro: O novo sistema operacional traz o "Tap to Cash", que permite enviar e receber dinheiro apenas aproximando dois aparelhos iPhone, sem precisar compartilhar números de telefone.

Share Play: Permite controlar de forma remota o iPhone através do Facetime. Para isso, basta habilitar a função do "Share Play" e dar o "ok" para o outro usuário acessar o aparelho.

Espelhamento: Há maior conexão entre o iPhone e o Mac. Com isso, basta abrir o aplicativo "iPhone Mirroring" (no dock do Mac) e usar o iPhone mesmo com a tela bloqueada. Assim, é possível abrir aplicativos e escrever no iPhone a partir do Mac. Para isso, o Mac precisa estar atualizado também com a versão beta do sistema operacional.

E-mails: Na caixa de entrada, será possível ver um resumo dos e-mails mesmo sem abrir a mensagem. Quando há uma longa troca de mensagens, basta um toque para ver os detalhes mais relevantes. Há ainda a divisão em novas categorias, como mensagens pessoais, notificações em redes sociais, recibos e transações, além de ofertas.

Busca na Internet: No Safari, com o aprendizado de máquina, será destacado um resumo de um artigo exibido na página, a localização de um restaurante ou hotel pesquisado, além de ouvir uma faixa de um artista sem sair da notícia sobre o álbum ou a música.

Informações: No app Carteira, os ingressos terão informações relacionadas ao evento, como detalhes do estádio ou arena de um show e playlists recomendadas do artista.

Novos modelos: Microsoft cria IA de baixo custo capaz de rodar em smartphones e computadores simples

Sim e Não: Quem usa os AirPods Pro (2ª geração) pode mover a cabeça para cima e para baixo para responder "sim" ou "não" às mensagens da Siri.

Vibração inclusiva: Há o Music Haptics, que gera vibrações para as pessoas surdas ou com perda auditiva "sentirem" a música. A interação varia conforme o áudio da música.

Mensagens: Pouco usado no Brasil por conta do WhatsApp, o aplicativo Mensagens agora é compatível com RCS, facilitando a integração com Android. Porém, o RCS precisa ser habilitado pela operadora de telefonia.

