Apple Watch chega hoje às lojas do Brasil. Entenda os novos recursos de saúde e esportes

Chegam neste sábado às lojas do Brasil os novos relógios anunciados pela Apple no mês passado. São dois modelos de Apple Watch: o Series 10, com preço a partir de R$ 5.499, e o Ultra 2, a partir de R$ 10.499. Com foco em serviços para saúde e práticas esportivas, os modelos trazem novos recursos, como notificações de apneia do sono, sensores de profundidade e de temperatura da água, além da capacidade de reconhecer movimentos, como as braçadas em uma piscina.

No último dia 27 de setembro, a companhia começou a comercializar no Brasil todos os quatro novos modelos de iPhones 16 em tempo recorde após o início das vendas nos EUA, com possibilidade de parcelamento em até 24 vezes.

O Apple Watch Series 10 possui design 10% mais fino em relação à geração anterior e vem com acabamento em alumínio e titânio. Segundo a Apple, a caixa do relógio tem bordas mais arredondadas e uma proporção mais ampla, o que possibilita uma tela maior. São dois tamanhos: 42 mm e 46 mm.

Um dos destaques é a bateria, com duração de 18 horas. Agora, é possível recarregar 80% em cerca de 30 minutos graças a melhorias em sua estrutura interna. A versão de alumínio vem nas cores preto, ouro rosa e prata. Já as de titânio, que estão 10% mais leves, estão disponíveis em prata, dourado e ardósia.

Já o Ultra 2, com tamanho de 49 mm, ganhou neste ano uma versão na cor preta em titânio. Voltado para quem pratica esportes, o novo modelo recebeu uma tela mais brilhante, com até 3.000 nits. Quanto maior esse número, mais fácil é visualizar as informações da tela mesmo em condições de forte luminosidade.

Outra novidade é o GPS, que agora possui dupla frequência para mostrar distâncias e métricas mais exatas. O botão de ação, localizado na lateral, que já permite acesso rápido a recursos como cronômetro, retraçar caminhos e lanterna, ganhou novas opções, como tradução e gravador de voz. Além disso, a bateria pode durar até 72 horas.

Novas funções:

Apneia do sono: Os relógios contam com acelerômetro, treinado com aprendizado de máquina, para detectar movimentos no pulso associados a interrupções nos padrões respiratórios durante o sono. Assim, a cada 30 dias, os dados de distúrbios respiratórios são analisados (um PDF é gerado) e o usuário recebe uma notificação. As informações são compartilhadas em aplicativos, como o Vitals, que reúne métricas como frequência cardíaca, e o Saúde, que compila diversas medições, como exercícios.

Ciclismo: Os relógios conseguem acompanhar a cadência.

Natação: Para esportes aquáticos, os modelos possuem classificação de resistência à água de 50 metros, detecção automática de braçada, contagem de voltas e, agora, a possibilidade de criar exercícios personalizados para nado em piscina.

Profundidade: O novo indicador de profundidade é capaz de calcular medições até seis metros debaixo de água. Além disso, um novo sensor mede a temperatura da água quando o Apple Watch é submerso.

Surfe: Os usuários poderão acessar sete dias consecutivos de informações previstas sobre as marés para costas e pontos de surfe em todo o mundo. Há ainda a opção de ver as condições das praias próximas à sua localização.

Snorkeling: O aplicativo Oceanic+ ajuda a encontrar lugares para esse tipo de mergulho, ver informações sobre as condições climáticas e, durante uma sessão de snorkeling, consultar a profundidade e a temperatura da água.

Áudio: Agora é possível reproduzir áudio através do alto-falante integrado nos relógios. Assim como nas chamadas telefônicas, é possível escutar áudio de aplicativos de música, podcasts e livros.

Os modelos contam com uma rede neural de isolamento de voz que elimina o ruído de fundo durante ligações telefônicas ou chamadas de FaceTime, o aplicativo de chamadas da Apple.

Trilha: O Apple Watch Ultra 2 oferece novas experiências para trilhas, com mapas offline (com instruções de navegação), além de recursos como retraçar caminhos com dados do GPS no aplicativo Bússola. Também é possível criar e salvar rotas personalizadas de trilha.

