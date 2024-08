A- A+

APS APS garante R$21 milhões da Finep com apoio da Macke O setor está em expansão no Brasil

A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) aprovou um financiamento de R$21 milhões para a APS, empresa especializada em soluções elétricas e automação industrial. A captação do recurso foi mediada pela Macke Consultoria, com a finalidade de desenvolver projetos de inovação que investigam tecnologias avançadas em eletrificação e viabilizam soluções mais seguras, eficientes e sustentáveis. A APS oferece serviços para o setor industrial, comercial e predial e atende toda a América Latina.

O setor está em expansão no Brasil. Segundo a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), o Brasil espera investir cerca de 225 bilhões de reais em novos projetos da área até 2026, com foco no aumento da geração de eletricidade e redes de transmissão para atender todas as regiões do país.

Acompanhando às demandas crescentes, a APS investe em equipamentos com tecnologia avançada para comercializar produtos e soluções que geram baixo consumo energético e fontes não poluentes.

De acordo com Luis Oliani, CEO da APS, o mundo está se eletrificando, demandando cada vez mais energia, equipamentos confiáveis e econômicos. Porém, afirma que existe uma “grande lacuna de infraestrutura que, com políticas e incentivos como os da Finep, poderá ser solucionado”.

A Macke Consultoria, responsável por estruturar a operação, é especialista em captação de recursos há mais de 15 anos.

“Temos como propósito viabilizar projetos de inovação no Brasil, e o financiamento da Finep que mediamos para uma empresa do setor de energia é um exemplo desse compromisso em ação”, afirma Andre Maieski, sócio da Macke Consultoria.

De acordo com a Aneel, a geração de energia no Brasil teve expansão recorde de 18,7% no primeiro semestre de 2024. Com 168 novas usinas de geração de energia em funcionamento, o Brasil incrementou 5,7 gigawatts (GW) de potência instalada na matriz elétrica.

O número representa um aumento de 18,7% em relação ao primeiro semestre de 2023 e um recorde nos últimos 27 anos para o período. No último ano, o consumo total de eletricidade no Brasil foi de 532 TWh. Deste total, 35,4% foram utilizados pela indústria – setor atendido pela APS.

Segundo André Maieski, o financiamento para a inovação tecnológica com recursos da Finep representa uma oportunidade para que as empresas desenvolvam seus projetos de inovação. Com baixas taxas de juros, prazos longos para pagamento e carência adequada ao ciclo de P&D das empresas, essas condições proporcionam um fluxo de caixa favorável para os projetos de inovação tecnológica.



