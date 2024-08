A- A+

MEI Arena GO MEI oferece serviços de acesso a oportunidades para microempreendedores no Recife Programação acontece nos dias 14 e 21 de agosto, no Grau Técnico e Sebrae, respectivamente

A Arena GO oferece serviços voltados ao empreendedorismo. O evento ocorrerá nos dias 14 e 21 de agosto, visando facilitar oportunidades para microempreendedores individuais (MEIs). A programação conta com duas datas: a primeira, na próxima quarta-feira (14), no Grau Técnico do bairro da Boa Vista, e a segunda, em 21 de agosto, na Ilha do Retiro.

O objetivo é tornar mais acessíveis as iniciativas que estimulam o empreendedorismo, incluindo o cadastro na plataforma GO MEI recém-lançada. A intenção do site é simplificar o processo de contratação de microempreendedores para manutenções em equipamentos públicos do Recife, com ofertas em áreas como pintura, manutenção de ar-condicionado, marcenaria, vidraçaria e serralheria.

Para se cadastrar, basta acessar o portal GO MEI Recife ou pelo Conecta Recife, e ficar atento às oportunidades.

A Arena GO MEI contará com uma equipe capacitada para ajudar o cidadão com demonstrações da plataforma, ensinando como acessar e buscar oportunidades. A Arena GO MEI estará montada para atendimento ao público das 9h às 16h.

"Já contabilizamos os primeiros negócios fechados pela plataforma e, hoje, os MEIs interessados em prestar serviços à Prefeitura do Recife têm oportunidades lançadas na plataforma. Então, esse evento é uma forma de divulgar e estimular, cada vez mais, a participação dos microempreendedores", destacou o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Recife, Rafael Figueiredo.

Parceria com o TJPE

Além dos serviços direcionados aos microempreendedores, a Arena GO Recife, em parceria entre a Prefeitura do Recife e o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), realizarão um evento especial em comemoração ao aniversário do poder judiciário pernambucano, na próxima quinta-feira (15), na Praça do Carmo, bairro do Recife.

A programação deve atender entre 200 e 400 pessoas e contará com a participação de diversas organizações públicas e privadas, oferecendo serviços gratuitos à população, como atendimentos de saúde, geração de renda e de oportunidades, estética e emissão de documentos.

Participam da iniciativa, além do TJPE e da Prefeitura do Recife, a Assembleia Legislativa de Pernambuco, Grau Técnico, Junta Militar, Altino Ventura, entre outras entidades.

Uma gigantesca estrutura será montada em frente à Basílica do Carmo, onde os serviços serão distribuídos, além de utilizar as instalações da própria igreja.

“Essa parceria com o TJPE demonstra como o executivo e o judiciário podem unir forças para beneficiar diretamente a população. Juntos, conseguimos oferecer uma gama diversificada de serviços essenciais, promovendo cidadania e bem-estar para todos”, finaliza o secretário Rafael Figueiredo.

