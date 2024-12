Argentina fará operação de oferta de dívida e troca de antecipada de títulos em leilão

A- A+

O Ministério da Fazenda da Argentina fará uma operação dupla nesta quarta-feira, 11, com leilão de títulos e troca antecipada de papéis da dívida do país.



O governo oferecerá seis títulos prefixados indexados à inflação e denominados em pesos. A operação terá início às 10h00 e terminará às 15h00. A liquidação das ofertas recebidas e aceitas ocorrerá na sexta-feira, 13 de dezembro de 2024.





Em outra operação, o governo pretende realizar uma troca de títulos Lecap com vencimento em 31 de janeiro de 2025.

Os participantes poderão converter os papéis por uma gama de títulos, de acordo com o anúncio da operação feito na segunda-feira. A recepção das ofertas terá início às 11h30 e terminará às 15h00. (horário de Brasília)



O leilão de dívida em pesos é o último do ano, de acordo com o cronograma oficial.



O objetivo da operação é começar a levantar recursos para o país cumprir parte dos compromissos volumosos do início de 2025, segundo o jornal Ambito Financiero.

Veja também

Saneamento Governo abre consulta pública para concessão de serviços de saneamento no Estado